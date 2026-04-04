洛杉磯湖人隊遭遇毀滅性打擊！湖人官方今（4）日正式宣布，陣中頭號球星盧卡·唐西奇（Luka Doncic）因左腿筋二級拉傷，確定例行賽提前報銷。這項傷訊隨即引發連鎖反應，根據體育數據網站Basketball-Reference最新預測，湖人的奪冠機率已從原本的4%斷崖式崩跌至僅剩0.2%。外界目前最關注的是，這位MVP等級的巨星究竟要休多久？他是否能在季後賽首輪就回歸？
無對抗傷退重創紫金軍 奪冠機率近乎歸零
在4月3日對陣雷霆的比賽中，唐西奇於第三節一次切入時，在無肢體接觸的情況下受傷倒地，隨即雙手掩面神情極度痛苦，最終自行返回更衣室。今日診斷結果出爐，確認為「左腿筋二級拉傷」，這對於高度依賴爆發力與橫向移動的唐西奇而言，無疑是最壞的消息。
隨著東契奇倒下，大數據預測平台迅速更新賠率，湖人奪冠機率僅剩0.2%。本季唐西奇出賽時湖人戰績為43勝21負，而他缺陣時戰績僅7勝6負，顯示其對球隊勝負的絕對影響力。
「二級腿筋拉傷」要休多久？專家：平均35天、恐缺席兩輪季後賽
關於唐西奇的歸期，各界醫學專家與記者給出了不容樂觀的評估，醫學專家Jeff Stotts二級拉傷意即肌肉部分撕裂，根據大數據統計，此類傷勢的平均康復時間為35天（約14.7場比賽）。美記Brett Siegel則根據過往球員缺陣情況表示，傷癒周期約為4至6周，即便康復後，仍須視個人體質調整。
另一位醫學專家Jesse Morse博士稱，「最樂觀的情況是3周後復出，但更現實的情況是4到六6。季後賽兩周後開打，他非常可能至少缺席季後賽首輪，或是在系列賽末段復出，但上場時間會受到限制。」
記者Law Murray以金塊前鋒沃特森（Peyton Watson）為例，同等級傷勢讓他缺席了46天，且復出後仍有反覆不適的情況。若以此周計算，東契奇恐將缺席季後賽前兩輪。ESPN名記Shams Charania更直言，目前唐西奇處於「無限期缺陣」狀態，季後賽何時能重返賽場完全沒有時間表。
里奇·保羅直言：西部球隊存在「斷層差距」
在湖人陷入絕境之際，知名經紀人里奇·保羅（Rich Paul）在一檔節目中談到了西部的競爭現況，其發言顯得相當耐人尋味。他認為儘管例行賽排名接近，但西部強權之間存在明顯「斷層」。
「我依然覺得西部球隊之間存在明顯差距。」里奇·保羅表示：「雷霆、馬刺、金塊，之後就是巨大的斷層……我一眼就能判斷誰有奪冠實力，我覺得這三隊隨便哪一支都能衝出西部。」此番言論在唐西奇受傷的當下，更顯出湖人爭冠之路的蒼涼。
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在4月3日對陣雷霆的比賽中，唐西奇於第三節一次切入時，在無肢體接觸的情況下受傷倒地，隨即雙手掩面神情極度痛苦，最終自行返回更衣室。今日診斷結果出爐，確認為「左腿筋二級拉傷」，這對於高度依賴爆發力與橫向移動的唐西奇而言，無疑是最壞的消息。
隨著東契奇倒下，大數據預測平台迅速更新賠率，湖人奪冠機率僅剩0.2%。本季唐西奇出賽時湖人戰績為43勝21負，而他缺陣時戰績僅7勝6負，顯示其對球隊勝負的絕對影響力。
關於唐西奇的歸期，各界醫學專家與記者給出了不容樂觀的評估，醫學專家Jeff Stotts二級拉傷意即肌肉部分撕裂，根據大數據統計，此類傷勢的平均康復時間為35天（約14.7場比賽）。美記Brett Siegel則根據過往球員缺陣情況表示，傷癒周期約為4至6周，即便康復後，仍須視個人體質調整。
另一位醫學專家Jesse Morse博士稱，「最樂觀的情況是3周後復出，但更現實的情況是4到六6。季後賽兩周後開打，他非常可能至少缺席季後賽首輪，或是在系列賽末段復出，但上場時間會受到限制。」
記者Law Murray以金塊前鋒沃特森（Peyton Watson）為例，同等級傷勢讓他缺席了46天，且復出後仍有反覆不適的情況。若以此周計算，東契奇恐將缺席季後賽前兩輪。ESPN名記Shams Charania更直言，目前唐西奇處於「無限期缺陣」狀態，季後賽何時能重返賽場完全沒有時間表。
里奇·保羅直言：西部球隊存在「斷層差距」
在湖人陷入絕境之際，知名經紀人里奇·保羅（Rich Paul）在一檔節目中談到了西部的競爭現況，其發言顯得相當耐人尋味。他認為儘管例行賽排名接近，但西部強權之間存在明顯「斷層」。
「我依然覺得西部球隊之間存在明顯差距。」里奇·保羅表示：「雷霆、馬刺、金塊，之後就是巨大的斷層……我一眼就能判斷誰有奪冠實力，我覺得這三隊隨便哪一支都能衝出西部。」此番言論在唐西奇受傷的當下，更顯出湖人爭冠之路的蒼涼。