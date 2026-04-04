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▲富邦悍將江國豪今日先發交手樂天桃猿，目標要替悍將取得本季第4勝。（圖／富邦悍將提供,2026.3.21）

今日新莊氣溫落在21至22度、降雨機率20%，天母氣溫落在22度、降雨機率20%，提醒球迷朋友，近期天氣不穩定，請記得攜帶雨具。

中華職棒37年例行賽持續進行，今（4）日原訂有3場比賽，不過台中洲際球場中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅的比賽，受到雨勢影響，最終延賽；暫居龍頭的富邦悍將今日推出土投江國豪，交手近期吞下4連敗的樂天桃猿，桃猿推出洋投艾菩樂（Tyler Eppler）力拚止敗；台鋼雄鷹昨日遭到味全龍逆轉，今日推出前龍將王維中先發，這是他轉隊後首度對決龍隊，將碰上洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes）。新莊賽事，目前以3勝1敗暫居聯盟龍頭的悍將，今日派出土投江國豪先發，去年出賽10場（1場先發），拿下1勝1敗，防禦率7.59的成績。生涯交手桃猿，江國豪取得4勝8敗，防禦率4.40的對戰成績。吞下4連敗的桃猿，今日推出洋投艾菩樂止敗，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率1.80。生涯交手悍將，艾菩樂取得4勝3敗，對戰防禦率2.98。天母賽事，目前以3勝1敗暫居龍頭的龍隊，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率3.38。生涯對戰雄鷹，梅賽鍶取得1勝，對戰防禦率2.25。雄鷹今日由左投王維中掛帥出戰老東家，王維中去年出賽12場，拿下1勝3敗，防禦率6.53。季前的官辦熱身賽，王維中出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率3.86。