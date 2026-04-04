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當全球目光都集中在大谷翔平本季首轟出爐的同時，洛杉磯道奇隊陣中另一位打擊數據更為「殘暴」的球員正悄悄統治賽場。25歲的古巴小將安迪·帕赫斯（Andy Pages）在今（4）日對陣華盛頓國民隊的比賽中再度繳出3安猛打賞，開季至今打擊率飆破4成80，被日本媒體與球迷盛讚為「怪物」，成為道奇開季火力最強大的伏兵。去年賽季敲出27發全壘打、展露頭角的帕赫斯，在季後賽卻陷入嚴重低潮，讓外界一度對他職涯第3年的表現存疑。然而，這位年輕強打在2026年開季迅速用球棒回擊質疑。今日他擔任先發第8棒，全場表現近乎完美，首打席選到四壞球保送；第二打席4局上轟出左外野方向的2分砲（本季第2號）；後續打席又分別擊出右外野及中外野安打。這已是帕赫斯連續兩場比賽敲出3支安打（猛打賞）。截至今日賽後，他開季前7場比賽的數據堪稱「異次元」等級：打擊率.480、2發全壘打、OPS（攻擊指數）高達1.260。儘管身處擁有大谷、貝茲、弗里曼等MVP球星的「宇宙道奇」打線，帕赫斯在第8棒的位置卻展現了極大的破壞力。日本球迷紛紛在社群媒體驚呼：「帕赫斯簡直是外星人吧！」、「完全沒有停下來的跡象」、「守備跟打擊都維持在高水準」。道奇隊今日全場狂轟13分，除了上位打線的火力輸出外，帕赫斯在後半段打線的銜接與長程砲火，讓對手投手群幾乎毫無喘息空間。隨著大谷翔平逐漸找回長打手感，加上帕赫斯正值巔峰的火熱近況，道奇隊的攻擊深度已達到令人恐懼的境界。專家分析，若帕赫斯能維持穩定輸出，他將成為道奇今年衝擊世界大賽冠軍最關鍵的「秘密武器」。