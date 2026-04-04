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洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）昨日遇上奧克拉荷馬雷霆，於第三節左腿受傷退場，稍早MRI診斷結果傷勢不輕，為左腿腿後肌二級拉傷，根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，二級拉傷的傷癒週期約為4至6周，代表唐西奇已經確定缺席季後賽首輪，「如果他（唐西奇）第二輪可以如期回歸，對湖人已經是萬幸了。」湖人當家球星唐西奇昨戰迎戰強敵雷霆，第三節突破時左腿拉傷，痛苦倒地後已返回更衣室接受檢查，後續沒有回歸，如今檢查報告出爐，為左腿腿後肌二級拉傷，剩餘5場例行賽都確定報銷。Brett Siegel稍早報導稱，平均而言，左腿後側二級拉傷傷癒週期約在4至6周，具體時間仍無法確定，會因個人體質、恢復狀況而有所延長，但至少4周跑不掉，由於NBA季後賽將於18日開打，等於唐西奇已經至少確定缺席首輪比賽。報導中稱，「如果湖人能夠成功晉級季後賽次輪，屆時有機會迎來唐西奇復出，這對他們而言，已經是萬幸了。」湖人目前50勝27敗排在西區第3，與第4金塊僅有1場勝差，後續排名5、6的火箭、灰狼也還有機會，4隊就戰績上屬於同一梯隊，若湖人最終以第3至第6闖進季後賽，首輪對手幾乎提前確定是跟金塊、火箭與灰狼3隊中其中一隊交手，關鍵在於能否以前4晉級，拿到首輪主場優勢。