我是廣告 請繼續往下閱讀

澳門桌球世界盃今（4）日上演男單半準決賽的焦點對決，「沈默刺客」林昀儒展現極致的技戰術統治力，在先丟一局的情況下連扳四局，打得主動、並用速度戰壓制張本智和，最終以4：1（12：14、11：5、11：7、11-9、11：4）逆轉擊敗世界排名第4的日本一哥，報了上個月WTT重慶冠軍賽的一箭之仇，強勢挺進男單四強，寫下兩人本季三度交手的第二勝。這場世界第7與世界第4的頂尖對決，開局雙方就陷入僵持。首局林昀儒一度取得10：9、11：10的領先，可惜在局點關鍵球處理較為猶豫，被張本智和以14：12逆襲拔得頭籌。然而從第二局開始，林昀儒迅速調整狀態，利用優越的發球效果與搓長球策略，有效牽制張本智和的快速上手，分別以11：5與11：7連下兩城反超。第四局張本智和雖試圖透過暫停調整節奏，但林昀儒在速度與角度的控制上更勝一籌，以11-9率先聽牌。進入關鍵第五局前，場邊捕捉到林昀儒與教練的戰術交流。林昀儒精準分析對手心理，直言：「擺正手短他不敢擰，回過來我就直接側身，反正我就要先發力拚速度。」這項戰術在第五局發揮淋漓盡致，林昀儒開局即打出一波5：0攻勢，完全壓制對手。反觀張本智和在心理壓力下出現發球違例，隨後的鷹眼挑戰也宣告失敗，士氣徹底崩盤。林昀儒一路領先，最終以11：4輕鬆收下勝利，鎖定首張準決賽門票。在今日比賽前，張本智和在兩人的13次交手中以9勝4負佔優，且半個月前才在WTT重慶冠軍賽擊敗過林昀儒。今日林昀儒成功復仇，也證明他在面對頂尖對手時，不僅技術層面持續進化，心理素質與戰術執行力也更趨成熟。順利挺進四強後，林昀儒將可獲得至少650分的積分，對於穩定世界排名具有重要意義。他接下來將在準決賽等待松島輝空與莫雷加德（Truls Möregårdh）之間的勝者。