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中華職棒「衛冕軍」樂天桃猿與「黃衫軍」中信兄弟是去年台灣大賽的組合，亦是本季聯盟開幕戰組合，不過2隊開季前5戰打下來都吞下4敗，並列聯盟墊底，完全不像是去年A段班的勁旅。攤開攻守數據，兄弟牛棚崩盤是最大敗因，但雙方打線都呈現熄火的狀態，尤其是得點圈打擊機會，兄弟排名第5、桃猿排名第6，也不難理解為何前5戰打下來，2隊的戰績會敬陪末座。攤開兄弟與桃猿的攻守數據，先發投手群投27局僅失9分，防禦率3.00，排名聯盟第4，桃猿先發投手25.2局失10分（8責失），防禦率2.81，排名聯盟第3。2隊先發群的數據都比前2名味全龍、富邦悍將還要優異。不過攤開牛棚成績，兄弟可說是相當慘烈，17.2局就失掉17分（15責失），防禦率高達7.79，排名聯盟墊底，代表後段投手群基本上1局至少掉1分，也是比賽中不穩定的因素。桃猿方面，牛棚18.1局失掉7分，防禦率3.44，排名聯盟第4，數據並不算非常差，桃猿的癥結點出現在團隊打擊。攤開2隊過去5場比賽的打擊數據，兄弟團隊打擊率2成16，平均得分2.4分，桃猿團隊打擊率1成88，平均得分1.8分，前者排名第5、後者墊底，得點圈打擊率部分，兄弟45個打數，是各隊最多，但得點圈打擊率僅1成33，桃猿43個打數排名第3，但得點圈連1成都不到，僅0.088。從投打數據來看，雙方打線熄火，無法支援投手，是造成開季5戰4敗的一部分原因，但兄弟在投手端的方面更加棘手，牛棚目前看下來，幾乎只要上場就是準備失分，這也導致兄弟常常在比賽後段崩盤、落敗。2隊在先發打線的安排上，都有試圖變陣求突破，桃猿開季少了林立、梁家榮2位主力球員，前2戰讓新秀何品室融扛開路先鋒、許賀捷守二壘，但何品室融狀況不佳，第3戰移至第9棒。4月1日的開季第4戰，桃猿打線直接洗牌，何品室融、許賀捷回到板凳，由李勛傑、余德龍頂上。兄弟開季則是少了許基宏，與桃猿相比，受到較少的影響，兄弟打線雖然變化幅度較小，但也有試著變陣，前4戰與王威晨組成雙箭頭的陳俊秀，前役被拉回第4棒，希望能借助陳俊秀的經驗，在關鍵時刻敲出安打，但未收到成效。