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▲林昀儒在澳門擁有極高人氣，賽後球迷的歡呼聲響徹球場。（圖／取自World Table Tennis flickr）

台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒今（4）日在澳門世界盃男單半準決賽中，上演一場精彩的逆轉秀，面對世界排名第4的日本名將張本智和，林昀儒在總局數0：1落後的情況下連拿四局，最終以4：1（12：14、11：5、11：7、11：9、11：4）力克強敵。這不僅是林昀儒自2019年後首度重返世界盃四強，更展現了他過人的心理素質與技戰術進化。這場頂尖對決的轉折點出現在第五局前。場邊轉播單位錄到林昀儒在場邊精準地與教練分析對手心理：「擺正手短他不敢擰，回過來我就直接側身，反正我就要先發力拚速度。」這項策略在第五局徹底奏效。開局林昀儒即取得5：2領先，隨後張本智和嘗試「鷹眼挑戰」失敗，比分拉開至6：2，張本的神情顯得極度沮喪。林昀儒趁勝追擊，以11：4迅速鎖定勝局。數據顯示，林昀儒在後四局打得張本智和毫無還手之力，兩人在2026球季的對戰紀錄也改寫為2勝1負，林昀儒的技戰術明顯已更上一層樓。相較於林昀儒的意氣風發，張本智和則顯得有些落寞。他在關鍵時刻因發球遮擋被罰分，加上全場觀眾對林昀儒的熱烈支持，心理防線在最後一局徹底崩潰。張本智和已連續兩年世界盃止步八強，且自新賽季開打以來，已連續111天未嚐冠軍滋味，陷入了長期低潮。儘管贏得漂亮，林昀儒賽後受訪時依舊保持一貫的謙遜。他表示：「和張本智和對決過非常多次，對方非常強大，且我以前輸得比較多。今天必須發揮出超乎自身水平的表現，才有可能贏下比賽。」林昀儒在澳門擁有極高人氣，賽後球迷的歡呼聲響徹球場。談到即將到來的準決賽，對手將是松島輝空與莫雷加德（Truls Möregårdh）之間的勝者，林昀儒謹慎表示：「打誰都非常困難，希望能延續今天的心態繼續努力。」