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受到鋒面影響，中華職棒今（4）日公告，新莊球場富邦悍將與樂天桃猿之戰確定延賽，補賽日訂於6月27日，原場地新莊球場進行補賽，此外，稍早台中洲際球場賽事也宣布延賽，補賽日同樣為6月27日。本週適逢清明連假，中職從昨日起展開5連戰賽事，但北部從昨晚受到鋒面影響下起大雨，雖然今晨雨一度停歇，但接近中午時又開始出現降雨，聯盟稍早宣布，今日新莊球場悍將與桃猿的賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，將延至6月27日，原場地進行補賽。此外，台中洲際球場的中信兄弟與統一7-ELEVEn獅之戰，同樣受到雨勢影響，確定延賽，同樣延賽至6月27日原場地進行補賽。剩下一地賽事為天母球場台鋼雄鷹交手味全龍，尚未有延賽消息，將由王維中交手洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes）。