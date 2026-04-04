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台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒今日在澳門世界盃男單8強戰中，上演一場精彩的技戰術壓制秀！面對宿敵張本智和，林昀儒在先失首局的逆境下，靠著強硬的接發球擰拉與冷靜的臨場調度，連贏四局，4：1逆轉取勝晉級。賽後，林昀儒也親自透露第四局那個改變比賽走向的「關鍵暫停」背後用意。本場比賽是兩人職業生涯第14次交鋒，也是2026年第三度對決。林昀儒此役有備而來，針對發接發環節做足準備。比賽中多次出現張本智和發球後，林昀儒直接側身跳入反手位「硬擰」取分，無論是直攻中路還是大角度側身球，都讓張本智和毫無招架之力，只能頻頻低頭苦笑。雖然首局林昀儒以12：14惜敗，但他心態不受影響，戰術執行力也做到位：「雖然第一局有機會但輸了，但後面心態沒有受影響，一直堅持自己的戰術。」比賽轉折點出現在關鍵第四局。雙方激烈廝殺至8平後，林昀儒接發球搶攻連拿2分取得10：9局點。此時，林昀儒果斷喊出暫停，成功穩住陣腳拿下該局。談到這個暫停，林昀儒表示：「那時候主要是想讓自己緩一緩，好好重新總結一下，轉換心態後再上場。」這份超越24歲年齡的沉著，成為他摧毀張本智和防線的關鍵。相較於林昀儒的冷靜，張本智和則在壓力下節節敗退。在第五局追至2-5時，張本智和因「頭部遮擋發球」被裁判直接判罰1分，隨後的「鷹眼挑戰」也以失敗告終。不僅受判罰影響，由於澳門現場觀眾幾乎一面倒支持林昀儒，張本智和在最後一局心態徹底崩潰，最終以4：11脆敗。這也是張本智和繼3月重慶冠軍賽輸給溫瑞博後，再度於重要賽事止步。順利挺進四強後，林昀儒不僅將兩人的對戰紀錄追至5勝9負，也確保了本次世界盃至少有一面獎牌入袋。對於自2019年後首度重返世界盃準決賽，林昀儒顯得非常開心，並表示會保持專注，目標是「希望能更往前一步」。林昀儒下一戰將面對日本新星松島輝空與瑞典名將莫雷加德（Truls Möregårdh）之間的勝者，爭奪決賽門票。