我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日職西武獅的林安可今（4）日面對樂天金鷲持續先發，於第三打席敲安，連7戰先發都打出安打，單場2度上壘，打擊率上升到2成73，成為隊內「安打製造機」，但西武獅全場在九局下得1分、全場僅5安打，終場1：2輸給樂天金鷲，戰績2勝6敗持續墊底。林安可開幕戰並未先發，但第2場起就空降第4棒，每場都有安打貢獻，此役面對樂天金鷲先發投手瀧中瞭太，首打席就獲保送上壘，第二打席敲出左外野飛球出局，第三打席於六局下，敲出右外野落地安打，最後打席則為右外野飛球出局。林安可前一戰面對樂天金鷲，於第四局掃出二壘安打，生涯首戰至今，已經連7場先發敲出安打，累積27打數7安打，包含4支二壘安打，打擊率2成73、上壘率2成80、長打率4成07，另添3分打點。此外，林安可目前累積7安打，也讓他成為隊內安打數第2的球員，僅次於渡部聖彌與超級新人小島大河。本戰除林安可出賽之外，樂天金鷲台灣強投宋家豪也繼系列賽首戰後再登板，主投1局被打出2安打無失分，可惜並沒有上演跟林安可正面對決的戲碼。