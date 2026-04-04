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▲身為「狗派」的後藤光尊，今日賽前與開球嘉賓神犬萊芙留下合影。（圖／富邦悍將提供,2026.4.4）

中華職棒富邦悍將日籍總教練後藤光尊昨（3）日率隊以3：2擊退樂天桃猿，收下他在新莊主場的首勝，賽後後藤站上MVP頒獎台，與MVP張育成一起大跳勝利之舞。今（4）日受訪時，後藤笑說很不好意思，「那時流了一身不可思議的汗，也不知道為什麼。」今日賽前，身為「狗派」的後藤與開球嘉賓神犬萊芙留下合影，他說自己非常喜歡狗，但合照被放上網路後，竟然收到妻子的訊息，「我老婆馬上傳訊息說，『發現外遇現場。』」悍將昨日以3：2擊退桃猿，後藤光尊被拱上頒獎台跳舞，完成個人在中職的跳舞「首秀」，他今日賽前表示，這是他人生第一次在MVP舞台跳舞，他笑說看完影片，發現自己雖然有在跳，但根本感覺不出來是在跳舞，「因為太突然了，加上我本來就不擅長跳舞，覺得非常害羞，不好意思。」後藤說，來台執教前，就知道中職有MVP跳舞的傳統，「昨天被Joyce（陳昭如領隊）點名的時候，就有一種不祥的預感，感覺要輪到我了。」被問到執教跟在萬人面前跳舞哪個緊張，後藤想都沒想直說，「絕對是跳舞比較緊張，那時流了一身不可思議的汗，我自己也不知道為什麼流這麼多。」後藤透露，跳舞的影片後來被在日本的家人看到，「有傳訊息給我，說看到我跳舞了，我回說，『被你們看到我更害羞，拜託別看了。』」悍將今日賽前原本邀請神犬萊芙擔任開球嘉賓，可惜最終因雨延賽，身為「狗派」的後藤，也把握機會與萊芙留下合照，「我非常喜歡狗，剛跟牠玩了一下。但照片很快就被傳到網路上，我老婆馬上傳訊息說，『發現外遇現場。』」後藤在日本家中養了3隻豆柴，但日前有1隻離世，現在偶爾會跟「柚醬」、「圓圓」，「叫牠們的名字，牠們會一直找我在哪裡，看起來很開心。」