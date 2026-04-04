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中華職棒富邦悍將本季網羅曾效力韓國職棒（KBO）的外野手邦力多（Luis Liberato），談到台灣與韓國的應援風格，邦力多認為風格類似，球迷都很熱情，「我很喜歡這種跳舞助威的氛圍。」談到韓職與大聯盟引進ASB系統（自動好壞球判定系統 ），邦力多希望中職未來也能引進，「 拜託，請一定要引進！這對聯盟是好事，不只是對我個人，這會讓聯盟更具競爭力，這對投手、打者和整個環境都有幫助。」邦力多去年曾效力韓華鷹，「球隊對我很好，也非常感激，我在韓華的成績也不錯。」邦力多說，他跟不少球員感情都不錯，像是柳賢振、洋投龐塞（Cody Ponce）以及瑞恩（Ryan Weiss），「他們人都超級好，我很享受在那裡打球的時光，這對我來說是最重要的。」大聯盟今年啟用ABS系統，投、打、捕可以針對主審好壞球進行挑戰，韓職則是在2024年就全面啟用，所有的好壞球皆由系統判定，中職未來是否引進ABS系統仍是未知數，但去年曾體驗韓職ABS的邦力多直言，「 拜託，請一定要引進！這對聯盟是好事，不只是對我個人，這會讓聯盟更具競爭力，這對投手、打者和整個環境都有幫助。」大聯盟在啟用ABS系統前，就曾在小聯盟測試數年，邦力多說，大聯盟的挑戰制與韓職的全系統判定制差異不大，「我覺得都很好，我在ABS系統下打球很久了，我非常習慣。如果中職也能有這個系統，我會非常高興。」邦力多坦言，傳統主審的好球帶有時候會很困惑，「但那是我無法控制的。我只能專注在自己的比賽計劃中，做好我能控制的事。」昨日悍將在主場開幕戰逆轉奪勝，邦力多直言「新莊城堡」的氛圍很棒，「現場非常大聲，球迷每天到場支持，對我們球隊來說非常重要，這給了我們很大的動力。」9局上看到曾峻岳的燈光秀，邦力多說，「那真的太酷了，我覺得這很有大聯盟的感覺。他值得這樣的出場，他是一位非常優秀的投手。」邦力多說，很喜歡球團為他設計的打擊應援曲，他談到，韓職跟中職的應援風格類似，只是語言不同，「兩邊的球迷都很熱情、很享受比賽，我很喜歡這種跳舞助威的氛圍。」邦力多笑說，自己很挑食，因此還沒有探索太多台灣美食，不過她目前最喜歡的台灣食物是炒飯。