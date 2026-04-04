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中華職棒富邦悍將主力牛棚投手張奕新球季修改投球動作，出手前的動作類似大聯盟投手山本由伸，也引起不少球迷討論。今（4）日張奕受訪時表示，自己沒有刻意學山本，剛好在經典賽期間，傳接球時發現新動作很適合自己，因此在回國後馬上用於實戰，他解釋，並非原本的動作不好，而是新動作可以讓自己更突破。張奕表示，並沒有刻意學山本由伸的投球，「剛好要使力的那個感覺有對到，所以才大膽去做嘗試。」張奕透露，在經典賽期間，運用過去的兩段式投球，有種力道沒使盡的感覺，「在傳接球的時候嘗試就做一些其他動作，感覺還不錯，然後牛棚試投，身體的感受度跟使力的感覺都非常不錯，就覺得這可以嘗試看看。」張奕指出，目前的動作只有抬腳前與山本類似，後續的動作就不一樣，仍然保留原本兩段式的投法，他透露，這個新動作是經典賽後才改的，官辦熱身賽第2場出賽就馬上使用，「我平常在傳接球，不會一直用自己的固定動作去投，都會試試看很多人的動作，然後去感受投球動作的過程，去找出自己合適的投球感覺。」張奕解釋，並非他過去的動作不好，只是換這個新動作可以讓自己更突破。張奕笑說，他知道新動作會被討論，也同時分析這個動作的優點，「他做那個動作，是要固定自己的投球模式跟方向，所以投出的方向一定是直的，身體不會晃動太多，不然控球就可能沒辦法控制在想要的地方。」經典賽期間，張奕也把握機會跟老朋友山本敘舊、拍照，張奕說平時就會跟山本聯絡，但這次比賽時間很緊湊，見面時也沒辦法聊太多，「剛好趁打完韓國隊的空檔，在走廊那邊稍微聊天，他已經要準備做腹式呼吸，進入訓練的Routine（循環）。」