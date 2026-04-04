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中華職棒富邦悍將本季補強資深捕手林岱安，與去年的主戰捕手戴培峰形成良性競爭，開季前4場比賽，戴培峰獲得3場先發，總教練後藤光尊今（4）日談到捕手的安排，直言最重要的是配球，再來是打擊狀況，後藤希望林岱安加入後，戴培峰能持續成長，尤其是配球的進度；一軍第3位捕手是攻擊型捕手張進德，後藤說，張進德目前以替補捕手的身份做準備，除非一壘防區有緊急狀況，才會去支援一壘。悍將目前出賽4場，其中3場比賽先發捕手是戴培峰，林岱安則是在後段替補上陣，悍將總教練後藤光尊今日談到安排先發捕手的想法。他直言，捕手最重要的首先是配球，再來是打擊狀態，「我會根據當天捕手與先發投手的配合度、對戰成績以及打擊狀況，綜合各種因素選出狀態最好的一位上場。」林岱安休賽季透過FA加盟悍將，與戴培峰形成良性的競爭，後藤表示，希望戴培峰有更多的進步與改變，他也同時指出，期待戴培峰在配球方面能持續進步。悍將目前一軍的捕手除了戴培峰、林岱安，還有攻擊型捕手張進德，去年曾一度加練一壘守備，張進德本季是否會有機會以一壘手身份登場？後藤表示，張進德過去有些傷病史，今年會以替補捕手的身份做準備，除非一壘防區有緊急狀況，「雖然會讓他準備，但希望不要有用到他的緊急情況發生。」