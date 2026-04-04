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洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近期因對曼菲斯（Memphis）及灰熊隊組織的爭議言論，陷入嚴重的輿論風暴。詹姆斯不僅在節目中公開建議灰熊隊遷往納什維爾（Nashville），更直言如果2003年是曼菲斯抽中狀元籤，他甚至會拒絕前往報到。這番言論引發曼菲斯當地市民、球隊教練及媒體名嘴的集體憤怒，詹姆斯儼然已成為曼菲斯的「頭號公敵」。在近日錄製的《Bob Does Sports》節目中，41歲的詹姆斯在球場上開著高爾夫球車，語帶輕蔑地表示：「我他X的都41歲了，你覺得我會想在一個隨機的禮拜四待在曼菲斯嗎？」他甚至對著鏡頭喊話：「你們應該搬家，去納什維爾吧。」詹姆斯隨後補充，他並非聯盟中唯一持有這種看法的人，聲稱球員們私下都認為灰熊隊應該遷移主場。這番輕率的發言隨即遭到現任與前任灰熊隊教練的反駁。灰熊隊現任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）表示，詹姆斯的看法與他的現實體驗完全相反：「這兩年曼菲斯對我非常溫暖且熱情，這裡是灰熊隊唯一正確的歸宿。」多倫多暴龍隊總教練、曾任灰熊助理教練的拉賈科維奇（Darko Rajakovic）也力挺舊主：「我不介意世界上其他人怎麼想，我熱愛曼菲斯的人民、食物，以及每次來到這裡的時光。」除了體育圈，媒體也對詹姆斯展開猛烈抨擊。ESPN分析師丹尼斯（David Dennis Jr.）在電台節目中直指詹姆斯是「仕紳化（Gentrifier）推手」，意指他為了追求更城市化、更高端的環境而提議遷移球隊，無視當地社區文化。丹尼斯更提醒詹姆斯，「國家民權博物館」就座落在曼菲斯，詹姆斯對這座歷史重鎮的蔑視令人遺憾。另一名嘴史密斯（Stephen A. Smith）則針對詹姆斯在球場上對著「白人朋友」輕浮談論此事感到憤怒。史密斯提醒詹姆斯，曼菲斯有近63%的非裔人口：「在鏡頭前對著一群白人輕佻地貶低黑人聚集的城市，卻毫不在意會對非裔族群造成什麼影響，這非常有問題。特別是你幾個月前還在推銷黑人歷史、馬丁路德金恩及民權相關產品的時候。」目前，詹姆斯尚未對這波排山倒海的負面聲浪做出任何回應。這位湖人老將的季末失言，無疑已在他與曼菲斯球迷之間劃下一道難以修補的裂痕。