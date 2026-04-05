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▲ 威金斯（Andrew Wiggins）傳可能成為熱火隊交易字母哥主菜。（圖／美聯社／達志影像）

▲唐斯明年薪資高達5700萬美元，若尼克本季未能闖入總決賽，制服組極可能啟動重大陣容重組。（圖／美聯社／達志影像）

▲在追求大牌球星的同時，熱火還必須面對得分手鮑威爾（Norman Powell）的合約問題。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿隊內部動盪不安，讓全聯盟都在關注超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的未來去向。知名體育媒體《Bleacher Report》記者安迪·貝利（Andy Bailey）今日撰文指出，邁阿密熱火與紐約尼克兩支東區強權，極有可能在今年夏天發動大規模交易，爭取這位兩屆MVP加盟。自2025年2月將巴特勒（Jimmy Butler）送往勇士後，邁阿密熱火一直欠缺一名頂級巨星。儘管總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）展現優異的執教功力將現有天賦極大化，但熱火目前仍僅是東區中游球隊。📍熱火獲得： 字母哥。📍公鹿獲得： 威金斯（Andrew Wiggins）、約維奇（Nikola Jović）、賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）、新秀Jakučionis、2030年首輪籤、2032年前三順位保護首輪籤。此外，若無法網羅字母哥，熱火也被傳出可能在夏天追求成為自由球員的詹姆斯（LeBron James）。雖然詹姆斯無法提供如字母哥般的長遠爭冠窗口，但配合阿德巴約（Bam Adebayo）與希羅（Tyler Herro），足以讓熱火重返爭冠行列。紐約尼克隊本季在總教練邁克·布朗（Mike Brown）的體系下仍處於磨合期。明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）雖然繳出20.1分、11.9籃板的優異數據，但效率較去年略有下滑。📍尼克獲得： 字母哥。📍公鹿獲得： 唐斯、2028/2030/2032年首輪選秀交換權、3枚次輪籤。儘管唐斯的高砲塔屬性是拉開空間、讓布倫森（Jalen Brunson）切入的關鍵，但《Bleacher Report》分析指出，若能換回字母哥，無疑是天賦上的大升級。唐斯明年薪資高達5700萬美元，若尼克本季未能闖入總決賽，制服組極可能啟動重大陣容重組。在追求大牌球星的同時，熱火還必須面對得分手鮑威爾（Norman Powell）的合約問題。32歲的鮑威爾本季場均轟下22.1分，是球隊最倚重的火力來源之一。由於他將在季末成為完全自由球員，熱火必須決定是否砸重金留人。鮑威爾被認為是搭配字母哥或詹姆斯的理想二當家，但留人的成本將直接影響熱火夏天的操盤彈性。隨著公鹿與字母哥關係降至冰點，這個夏天曼哈頓與南灘的兩大制服組，勢必將掀起一場震撼全聯盟的搶人大戰。