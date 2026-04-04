效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊外野手林安可，今（4）日面對東北樂天金鷲隊繳出3打數1安打的表現，開季連續7場敲安。前西武隊GM、現任《日刊體育》客座評論渡邊久信看完今日的比賽後，對於林安可的表現發表評論。渡邊認為，林安可目前維持4打數1安打的表現，對投手而言，看到這樣的數據並不會覺得太恐怖，「接下來就看教練團能忍耐到什麼程度了。」不過渡邊也指出，林安可的安打球，都是紮實且強勁，只要再過一段時間適應，加上驚人的擊球初速，將會變得很可怕。
對林安可打擊要有耐心 渡邊久信：「雷耶斯剛來時也是這樣」
西武隊另一名洋砲奈文（Tyler Nevin）因傷不在一軍，林安可也扛起西武隊第4棒，渡邊表示，林安可現在肩上的壓力一定很大，「因為奈文不在，他才被排在第4棒，我想教練團內心其實也想讓他打第6棒這種比較輕鬆的位置。」渡邊直言，台灣職棒投手的層級跟日本投手相比還是有些落差，「所以目前這階段，至少在面對各隊一輪時，就是要讓他持續出賽、持續站上打擊區。單看影片是看不出所以然的，實際在打擊區體會到的感官反應才是最關鍵的。」
渡邊認為，到昨日為止，林安可一直維持著單場4打數1安打的表現，對投手而言，看到這樣的數據並不會覺得太恐怖，「接下來就看教練團能忍耐到什麼程度了。像以前待過羅德的萊爾德（Brandon Laird），或是現在火腿隊的雷耶斯（Franmil Reyes），剛來時也完全不行，一直吃三振，但到了某個時間點後，全壘打就開始瘋狂產出。」
林安可適應後會很可怕 渡邊久信：「目前的安打都很紮實」
渡邊指出，林安可打出的安打並非軟弱安打，全都是擊球紮實、強勁的安打，這顯然是非常正面的訊號。說實話，安可的擊球速度真的很快，目前大多是拉擊方向的安打，感覺是在抓自己比較好對付的球來打。」
渡邊進一步表示，現階段林安可對左投的滑球還看不太清楚，「但他本來就是一名廣角打法的打者，等他習慣之後，球路會更往全場擴散，到時單場1安打就會變成2安打，甚至變成1安打外加1次保送，一旦達成那樣的狀態，再配上那種擊球初速，安可將會變得很可怕。」
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西武隊另一名洋砲奈文（Tyler Nevin）因傷不在一軍，林安可也扛起西武隊第4棒，渡邊表示，林安可現在肩上的壓力一定很大，「因為奈文不在，他才被排在第4棒，我想教練團內心其實也想讓他打第6棒這種比較輕鬆的位置。」渡邊直言，台灣職棒投手的層級跟日本投手相比還是有些落差，「所以目前這階段，至少在面對各隊一輪時，就是要讓他持續出賽、持續站上打擊區。單看影片是看不出所以然的，實際在打擊區體會到的感官反應才是最關鍵的。」
渡邊認為，到昨日為止，林安可一直維持著單場4打數1安打的表現，對投手而言，看到這樣的數據並不會覺得太恐怖，「接下來就看教練團能忍耐到什麼程度了。像以前待過羅德的萊爾德（Brandon Laird），或是現在火腿隊的雷耶斯（Franmil Reyes），剛來時也完全不行，一直吃三振，但到了某個時間點後，全壘打就開始瘋狂產出。」
林安可適應後會很可怕 渡邊久信：「目前的安打都很紮實」
渡邊指出，林安可打出的安打並非軟弱安打，全都是擊球紮實、強勁的安打，這顯然是非常正面的訊號。說實話，安可的擊球速度真的很快，目前大多是拉擊方向的安打，感覺是在抓自己比較好對付的球來打。」
渡邊進一步表示，現階段林安可對左投的滑球還看不太清楚，「但他本來就是一名廣角打法的打者，等他習慣之後，球路會更往全場擴散，到時單場1安打就會變成2安打，甚至變成1安打外加1次保送，一旦達成那樣的狀態，再配上那種擊球初速，安可將會變得很可怕。」