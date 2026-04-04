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澳門桌球世界盃男單賽場再度傳出驚人戰報！日本18歲小將松島輝空在今日的準決賽中，以直落四（4：0）的懸殊比分，橫掃2024年巴黎奧運男單銀牌得主、瑞典名將莫雷加德（Truls Möregårdh）。隨著這場勝利，松島輝空不僅成為日本男隊唯一挺進四強的選手，也確定將在準決賽與台灣一哥林昀儒正面對決，爭奪決賽門票。目前世界排名第8的松島輝空，今日面對世界排名第2、球風詭譎多變的莫雷加德，展現了初生之犢不畏虎的氣勢。過去兩人對戰紀錄，松島以1勝5敗處於絕對劣勢，但今日他完全統治了賽場：前兩局松島靠著強勁的正手抽球與精準的反手壓制，連續兩局以11：7拿下。第三局雙方戰至8：8平手，松島展現心理素質連拿3分，以11：8取得聽牌優勢。第四局莫雷加德士氣崩盤，松島更以11：1的壓倒性比分，完成這場令人難以置信的橫掃。隨著松島輝空晉級，男單四強名單也正式出爐。松島將在下一輪對上同樣狀況火燙的台灣名將林昀儒（世界排名第7）。林昀儒在今日稍早的比賽中，以4：1逆轉擊敗日本一哥張本智和。這場準決賽別具意義，林昀儒才剛解決了日本頭號主力，緊接著又要面對日本目前唯一存活的「最強黑馬」。松島輝空賽後表示：「能贏下奧運銀牌真的很開心，接下來的準決賽會繼續努力。」本屆世界盃日本隊共派出9人參賽，但男單戰場卻不如預期順遂。張本智和止步8強，戶上隼輔於淘汰賽首輪止步，宇田幸矢與川上流星則於小組賽遭到淘汰。女單方面，目前僅剩橋本帆乃香成功殺進8強；奪冠熱門早田希娜於小組賽爆冷出局，張本美和與伊藤美誠則雙雙在淘汰賽首輪敗退。