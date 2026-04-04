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中華職棒台鋼雄鷹今（4）日持續作客天母球場，交手味全龍，左投王維中掛帥先發，這是他轉隊後首度對決老東家，不過王維中此役表現不盡理想，主投5局失掉6分，被敲出6安，含劉基鴻的1支3分砲，另外送出2次三振，5次四死球（3次四壞、2次觸身球），退場時為敗投候選人。王維中開局就對郭天信投出保送，一出局後又保送吉力吉撈・鞏冠，面對一、二壘得點圈危機，王維中接連解決朱育賢、劉基鴻，讓龍隊留下殘壘，首局有驚無險度過危機。不過2局下王維中又遇到失分危機，一出局後被劉俊緯敲出二壘安打，隨後劉俊緯發動盜壘，攻佔三壘，蔣少宏敲出投手滾地球，送回劉俊緯，龍隊取得1：0領先，王維中最後三振掉李凱威，結束第2局投球。3局下王維中遭到龍隊狙擊，郭天信敲安後盜上二壘，陳子豪補上適時安打，龍隊取得2：0領先，一出局後朱育賢敲安，劉基鴻大棒一揮，左外野3分砲，將比數拉開成5：0。4局下王維中回穩，讓龍隊打線3上3下。5局下王維中控球大亂，一出局後投出1次四壞球保送、2次觸身球保送，讓龍隊攻佔滿壘，雄鷹教練團喊出暫停，王維中也回穩，讓劉俊緯敲出二壘滾地球，雖然失掉此役第6分，但也抓下第2個出局數，最後王維中解決蔣少宏，結束前5局投球。王維中完成5局投球後退場休息，總計此役主投5局失掉6分，用90球，被敲出6安，送出2次三振、5次四死球，退場時是敗投候選人。