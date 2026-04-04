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▲2007年出生、身高183公分的埃及少女，今日展現了足以撼動桌壇頂端的實力。（圖／美聯社／達志影像）

澳門桌球世界盃女單賽場今（4）日險些爆出本屆最大冷門！世界排名第一的衛冕冠軍孫穎莎，在8強戰中遭遇年僅17歲的埃及新星漢娜·高達（Hana Goda）強力挑戰。雙方激戰七局、耗時近80分鐘，孫穎莎在決勝局一度落後且面臨對手賽點的絕境下，憑藉強大的心理素質完成驚天逆轉，最終以4：3（13：11、11：8、14：16、5：11、10：12、11：3、13：11）險勝晉級四強。這位2007年出生、身高183公分的埃及少女，今日展現了足以撼動桌壇頂端的實力。高達不僅是非洲史上首位闖入世界盃8強的女子選手，此役更是有備而來。據悉她賽前研究了孫穎莎超過200場比賽錄像，全場利用極具壓迫感的反手快撕與「爆彈」技術，死死壓制住孫穎莎的反手位，讓「暴力莎」引以為傲的正手火力幾乎無從發揮。高達在第三局展現驚人韌性，在3：9落後、面臨6個局點的劣勢下連追7分，以16：14完成大反超。這場勝利徹底打亂了孫穎莎的節奏，導致孫穎莎隨後連丟兩局，一度以大比分2：3落後。進入決勝局，場面依然驚心動魄。高達開局取得5：1領先，並以10：8率先拿到賽點。命懸一線之際，孫穎莎展現了世界第一的強心臟，連得5分以13：11鎖定勝局。賽後孫穎莎坦言，這場勝利非常不容易：「領先後我太急於求成，節奏亂了。決勝局能拼下來，是因為看到身後的教練與隊友一直在給我鼓勵，讓我覺得不能放棄。」主教練馬琳在場邊也急切叮嚀「別較勁」，意指莎莎在單板對抗中過於硬碰硬，反而陷入對手的陷阱。相較於孫穎莎的險勝，世界排名第三的陳幸同則未能倖免。在面對世界第13的南韓好手申裕斌時，陳幸同以1：4（8：11、11：9、10：12、0：11、9：11）慘敗。特別是在第四局，陳幸同心態崩盤竟被打出0：11的懸殊比分，爆出本屆賽事另一大冷門。申裕斌也成功復仇，晉級四強後將等待王曼昱與橋本帆乃香之間的勝者。孫穎莎僅有不到12小時的休息時間，接下來她將在半決賽對陣德國30歲老將莎賓·溫特（Sabine Winter）。溫特今日以4-0橫掃國乒名將王藝迪，其詭異的「防弧膠」打法專門克制快攻。對於衛冕之路上的這道「膠皮迷陣」，孫穎莎表示：「溫特改了打法後我還沒交手過，這一定會是一場非常困難的比賽。」