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洛杉磯道奇隊今（4）日在客場以13：6大勝華盛頓國民，陣中球星大谷翔平敲出賽季首轟成為焦點。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時，特別針對陣中另一位日本強投佐佐木朗希提出具體要求，直言這位24歲的「令和怪物」必須學會投長局數，展現身為先發投手的價值。佐佐木朗希在3月31日對陣守護者隊的比賽中迎來賽季初登板，主投4局用球數78球，被敲4支安打、送出4次三振及2次保送，失掉1分。雖然表現穩定，但因打線缺乏支援最終承擔敗戰。當媒體指出佐佐木朗希目前似乎難以穩定拉長局數時，羅伯斯教練坦言：「理想上，我們不希望任何先發投手只投短局數。當然，每個投手都會有狀態不佳、提早退場的時候，但穩定供輸局數是先發工作的一部分。」儘管羅伯斯肯定佐佐木首戰「有個好的開始」，並相信隨著賽季進行、他站穩腳跟後，教練團會更有信心增加他的用球數，但他隨即話鋒一轉，對佐佐木提出更高期許：「作為一名先發投手，消化局數就是工作的一部分，這是先發投手的證明，朗希（Rowki）必須朝這個方向成長。」羅伯斯強調，這對於步入大聯盟第2年、24歲的佐佐木而言，是更上一層樓的必經之路。佐佐木朗希自去年挑戰大聯盟以來，球速與奪三振能力無庸置疑，但如何更有效地運用球數、突破「5局門檻」或是達到「優質先發（QS）」標準，已成為道奇教練團最關注的課題。隨著道奇先發輪值競爭激烈，教練團對於「保護球員」與「要求深度」之間的平衡正逐漸轉向後者。佐佐木朗希能否在接下來的賽事中展現更強的續航力，將直接影響他在道奇奪冠藍圖中的重要性。