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▲效力於西武的林安可持續發威，達成連7場先發敲安紀錄；而樂天強投宋家豪同場登板，化解得點圈危機並幸運收下賽季首勝。蔡其昌隨即在社群平台Threads發文直呼：「說到做到，安可，我來了！」（圖／取自蔡其昌Threads）

▲一直以來相當關心旅外球員的中職會長蔡其昌，今日特別撥冗飛往日本觀賽，與宋家豪合影。（圖／取自蔡其昌Threads）

中華職棒聯盟會長蔡其昌今（4）日現身日本職棒西武獅主場，兌現承諾親自赴日為旅日台將加油！適逢西武獅對戰東北樂天金鷲，效力於西武的林安可持續發威，達成連7場先發敲安紀錄；而樂天強投宋家豪同場登板，化解得點圈危機並幸運收下賽季首勝。蔡其昌隨即在社群平台Threads發文直呼：「說到做到，安可，我來了！」3天前，蔡其昌在社群寫下，「昨天恭喜林安可，今天恭喜徐若熙！他們的好表現，都讓台灣增光，看起來，我有需要親自飛一趟日本，去替他們加油。」今天他也果真赴日為台灣好手們加油。效力於西武獅的林安可，今日面對樂天先發投手瀧中瞭太展現極佳上壘能力。他雖然在開幕戰未列先發，但自第2場起扛下第4棒重任後，場場都有安打產出。今日林安可於第3打席擊出右外野落地安打，將個人連續先發敲安紀錄推進至第7場。目前他累積7支安打排名隊內第2，僅次於渡部聖彌與超級新人小島大河。總計林安可27打數擊出7安，包含4支二壘安打，打擊率攀升至.273。儘管西武終場以1:2不敵樂天，戰績2勝6敗持續墊底，但林安可穩定的火力已成為隊中不可或缺的攻擊核心。同場登板的樂天金鷲台灣強投宋家豪，今日於中繼位置上場，雖然被擊出2支安打面臨一、二壘有人的失分危機，但他在關鍵時刻展現「K功」，三振掉明星游擊手源田壯亮，隨後再讓桑原將志擊出飛球出局，成功凍結壘包。由於樂天下半局靠著小深田大翔的三壘安打攻下關鍵2分逆轉，宋家豪順利取得勝投資格，終場收下2026賽季的首場勝投。可惜今日兩位台將並未上演正面對決的戲碼，但高水準的表現已讓現場台灣球迷大呼過癮。一直以來相當關心旅外球員的中職會長蔡其昌，今日特別撥冗飛往日本觀賽。他在Threads上感性寫道：「說到做到，安可，我來了！安可、小宋今天都表現很好。」蔡其昌的現身不僅給予旅日球員最直接的鼓勵，也展現出台灣職棒領航員對優秀子弟兵的重視。不少球迷也在下方留言，感謝會長親自赴日為台灣球員打氣。