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▲道奇王牌投手山本由伸在開幕戰首局就遭遇ABS系統改判，但他不僅不受影響穩穩抓下出局數，賽後更大讚滿喜歡這項新規則。（圖／路透／達志影像）

美國職棒大聯盟(MLB)於2026年賽季史上首度正式啟用ABS自動好壞球判決系統。就目前看來，這套系統取得了巨大的成功。一些微小的誤判得到了及時修正，而全世界的球迷也都清楚看見，整個重播輔助判決過程只需要額外花費短短幾秒鐘，幾乎不會拖慢比賽節奏。在擁抱這項科技之前，我們得先處理一下那些反對的聲浪。一名前大聯盟裁判在本週稍早發表了一段令人咋舌的言論。曾在1975年至1999年於大聯盟執法的退役裁判賈西亞(Richie Garcia)接受媒體採訪時痛批，他認為這對執法裁判來說是一種絕對的恥辱，畢竟沒有人喜歡在三、四萬名滿場觀眾面前被公開羞辱。他甚至怒轟大聯盟此舉等於宣告不信任裁判的好球帶，寧願把判決交給那些根本不懂棒球、只懂物理學的電腦怪胎來操作。用賈西亞自己的話來說，這種言論才是徹頭徹尾的尷尬與可笑。到底什麼才是真正的羞辱？是因為0.1吋的判決誤差被立刻修正比較丟臉，還是因為一個關鍵誤判毀了球隊整場比賽，然後名字被貼在社群媒體上讓成千上萬人瘋狂怒罵比較丟臉？隨便去問一個經歷過1985年世界大賽的聖路易紅雀球迷，他們到現在都還能準確拼出當年在一壘發生嚴重誤判的裁判名字。如果一個判決能立刻被無痛修正，所有人很快就會放下並繼續專注於比賽，這項科技明明是裁判的救命符。其次，大聯盟啟用這套系統絕對不是在否定裁判的專業。如果真的不信任裁判，大聯盟大可直接採用全自動好壞球判決，而不是像現在這樣只開放有限的挑戰次數。要求一個人類在單隊162場的漫長賽季中，將時速高達100英里的火球以百分之一吋的精準度看個仔細，這根本是不可能達成的苛求，這也是官方想要傳達的訊息。你我皆凡人，借助一點科技力量來避免無心卻致命的嚴重誤判，完全合情合理。再者，每當有人拋出「這些書呆子根本不懂我們這項運動」的陳腔濫調時，操作系統的人根本不需要懂棒球，這項科技只是單純呈現棒球通過本壘板時與好球帶的相對位置。而賈西亞以退役大聯盟裁判的身分，暗示那些沒上過大聯盟的電腦怪胎不懂棒球所以不值得信任，這種訴諸權威的論調更是站不住腳。有趣的是，賈西亞本人也從未以球員身分打過大聯盟，照他的神邏輯，我們是不是也能質疑他當年根本沒資格在大聯盟執法？我們必須承認，現今的大聯盟裁判在好壞球的判斷上依然極度出色。想想看現在投手球速有多快、球的尾勁變化有多劇烈，再加上現代捕手神乎其技的偷好球（Framing）技術，他們的手套永遠在移動，試圖欺騙裁判而非單純接穩球。在這麼多變數的干擾下，裁判仍被要求在毫秒之間做出近乎完美的判決。如果你有觀看今年的春訓或本週的開幕戰，你會發現那些被ABS系統推翻的判決，幾乎都是毫釐之差。舉例來說，捕手在極端外角要球，投手不僅投偏，捕手接球的位置也離好球帶相當遠。然而，球進壘的軌跡其實非常貼近好球帶邊緣，費城費城人隨即提出挑戰。最終結果顯示，裁判以0.1吋的精準度做出了完全正確的判決。至於主審真正發生的誤判，從轉播畫面也能看出差距有多微小，而且修正的速度極快。在雙方平手的緊繃戰局中，當事裁判更有可能是因為這個誤判能被及時導正而鬆了一口氣。對比過去幾代裁判的執法尺度，這之間的差異更是鮮明。隨便翻出以前國家聯盟冠軍賽(NLCS)的誇張誤判畫面，那種離譜的判決在現今的大聯盟賽場上已經完全絕跡。每一次的挑戰畫面，都在證明現今這批裁判對於好球帶的掌握度，整體而言已經達到令人驚嘆的境界。那麼這套系統還有哪裡可以改進？就目前來看，系統本身的運作已經相當流暢。我認為未來的進步空間，在於球員們需要盡快適應並學會如何聰明使用挑戰權。在本賽季初期，當球員們還在摸索並習慣ABS系統這個新常態時，我們可能會頻繁看到這類錯失挑戰良機的扼腕畫面。對我而言，無論是裁判的執法水準還是ABS系統本身的運作，我都看不到任何問題。