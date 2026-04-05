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▲休士頓火箭在湖人失去唐西奇後成最大受益者，挾近期連勝氣勢有望強勢衝上西區前三，季後賽對戰優勢大幅提升。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在本賽季原先迎來了一個堪稱完美的夢幻開局。詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）之間產生了極佳的化學效應，配合艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）與肯納德（Luke Kennard）等角色球員的穩定輸出，球隊豪取50勝27敗的佳績，高居西區第三，爭冠氣勢如虹。不過，這一切的美好卻在對陣奧克拉荷馬雷霆的比賽中戛然而止，湖人當家進攻樞紐唐西奇因左腿筋二級拉傷，不僅確定缺席例行賽剩餘所有賽事，季後賽的回歸時間更是遙遙無期，湖人奪冠機率暴跌僅剩2%，而休士頓火箭反成為西區最大贏家。這起傷病對於唐西奇個人而言，無疑是個極度殘酷的晴天霹靂。根據美國運動醫療專家的評估，二級拉傷屬於不完全撕裂，平均需要高達35天的復原期，這基本上宣告了他的賽季已經提前結束。令人扼腕的是，唐西奇本季繳出了場均33.5分7.7籃板8.3助攻與1.6抄截的爆炸性數據，不僅穩坐得分王寶座，更是年度最有價值球員的強力競爭者。隨著他無限期缺陣，他本季的出賽紀錄將永遠停留在64場。僅僅一場之差，讓他無法跨越聯盟規定的65場評選門檻，這意味著他那史詩般的統治級數據，將徹底無緣本賽季所有年度個人獎項的角逐。唐西奇的倒下對湖人團隊的打擊更是毀滅性的。根據進階數據統計，本季在唐西奇出戰的比賽中，湖人勝率極高，斬獲43勝21敗；反觀當他缺陣時，球隊僅打出7勝6敗的平庸戰績。失去這位進攻發動機後，各大博弈平台已迅速將湖人的奪冠機率無情地下調至僅剩0.2%。目前湖人雖以50勝27敗暫居西區第三，但優勢極其微弱。他們僅領先第四名的丹佛金塊1場勝差，領先第五名的休士頓火箭也只有2場。更糟的是，湖人剩餘的5場比賽將面臨獨行俠、雷霆、勇士、太陽與爵士的嚴峻考驗。在群龍無首的情況下，「紫金大軍」極有可能吞下多場敗仗，西區第三的寶座幾乎已經可以預見將拱手讓人。在這波傷病引發的西區版圖大震盪中，毫無疑問，休士頓火箭成為了最大贏家。正處於5連勝絕佳狀態的火箭，剩餘5場比賽的對手分別是勇士、太陽、76人、灰狼與灰熊，整體賽程難度相對較低。火箭極有機會趁著湖人失速與金塊賽程硬仗連連的空檔，強勢超車殺入西區第三。若能成功搶佔第三，首輪對陣灰狼將握有極大的晉級優勢。退一步來說，即使火箭最終未能攀升至第三，只要湖人排名滑落，火箭在首輪極高機率將直接對上這支失去唐西奇的殘缺湖人隊。無論是否握有主場優勢，面對折損絕對核心的紫金大軍，火箭挺進季後賽次輪的機率都已大幅飆升。即便唐西奇在季後賽中段奇蹟般強行復出，狀態也絕對難以恢復至巔峰，甚至可能對他未來的職業生涯造成不可逆的巨大傷害。本該充滿奪冠希望的賽季，如今因這次意外傷勢，一切都化為泡沫。