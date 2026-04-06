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▲紐約尼克從開季奪冠熱門到近期狀態下滑，更衣室問題與外部強權崛起讓東區霸主地位動搖。（圖／美聯社／達志影像）

▲底特律活塞靠防守體系強勢領跑東區，騎士則在哈登加盟後戰力暴增，兩隊成為最大變數。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽進入最後衝刺階段，東區戰局卻出現與預期截然不同的發展。原本被視為最穩定奪冠熱門的紐約尼克，在賽季中段後逐漸失速，反觀底特律活塞、克里夫蘭騎士與波士頓塞爾提克等隊卻接連完成進化與補強，使東區從原先的「一強獨走」演變為多強混戰的局面。再加上老鷹、76人與黃蜂等黑馬球隊同步崛起，整體競爭強度全面升級，也讓今年東區的季後賽門票與晉級之路充滿變數，堪稱近年最難預測的一次爭冠版圖。回顧賽季之初，外界曾一致看好紐約尼克能成為6月份站上總冠軍賽舞台的終極霸主。當時的尼克擁有東區頂尖強權中最完整、延續性最佳的陣容。當波士頓塞爾提克與印第安納溜馬先後遭遇核心重傷，當密爾瓦基公鹿、費城76人與克里夫蘭騎士還在為陣容磨合發愁時，尼克的體系堪稱無懈可擊。去年12月他們奪下NBA盃冠軍，更在聖誕大戰上演17分大逆轉，隨著主帥布朗的戰術理念徹底落實，東區頂流的地位似乎已無可動搖，奪冠後的狀態下滑與更衣室雜音，加上外部強權的恐怖進化，讓東區徹底變天。底特律活塞的鐵血崛起是這股亂局的第一陣狂風。在主帥J.B.畢克史塔夫執教的第二年，活塞完美復刻了當年壞孩子軍團的氣質，百回合防守效率高居聯盟第2，限制對手命中率全聯盟第3，抄截、阻攻與製造失誤更是霸佔聯盟榜首。以坎寧安為核心的他們一度狂掃55勝領跑東區，直到坎寧安突發氣胸休戰，才讓這股氣勢增添了未知的變數。另一方面，同屬中區的騎士在交易截止日引進哈登後迎來大爆發。哈登在右手拇指骨折的情況下帶傷硬拚，為騎士出戰22場打出高達72.7%的勝率，將進攻火力拉升至聯盟頂巔。儘管帶傷上陣仍是隱憂，但哈登的戰略價值已徹底改變了騎士的運轉邏輯。但真正讓東區爭冠版圖陷入劇烈震盪的，是塔圖姆反醫學常識的火線歸隊。在塔圖姆缺陣期間，杰倫·布朗打出MVP等級的帶隊表現，硬是將綠衫軍扛進東區第二。而當塔圖姆在3月初歸隊後，不僅沒有破壞球隊原有的化學效應，更在整個三月份帶隊打出超過8成勝率的恐怖戰績。更令對手絕望的是，塞爾提克利用核心傷停的契機完成配角大換血，狂砍3億美金開支避開奢侈稅，陣容變得更加年輕且極具競爭力。這讓原本打算趁著綠衫軍虛弱期重金豪賭的尼克與騎士瞬間夢碎，近期甚至在賽程佈局上出現了試圖在東區決賽前「技術性避開」塞爾提克的消極舉動。除了上述三大強權，東區5到8名的攪局勢力同樣不容小覷。費城76人迎來難得的陣容齊整，恩比德、喬治與馬克西的配合意願大幅提升，加上球風強悍的超級新人艾奇庫姆注入活水，天賦滿點只欠實戰磨合。亞特蘭大老鷹在季中送走崔·楊後徹底蛻變，拋棄秀麗文弱的球風化身攻守一體的鋼鐵勁旅，2月底至今狂掃16勝2負衝上東區第五。再加上本季聯盟頭號神經刀夏洛特黃蜂，其三分球產量與百回合淨勝分一度霸佔聯盟前三。這些黑馬的集體暴走，無疑進一步加大了任何球隊在東區突圍的難度。本賽季東區的爭冠之路，已經正式開啟了極為罕見的地獄模式。