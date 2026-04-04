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曼城今（4）日在足總盃（FA Cup）八強戰中展現恐怖統治力，靠著當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）上演個人加盟以來的第12次帽子戲法，最終以4：0血洗宿敵利物浦。這場勝利不僅讓曼城順利晉級準決賽，更讓球隊以主場18連勝的傲人戰績，打破了由克拉珀姆流浪者隊（Clapham Rovers）在1881年所創下、塵封長達145年的足總盃主場連勝紀錄。賽前外界關注利物浦隊長范戴克（Virgil van Dijk）能否限制哈蘭德，但戰局在第36分鐘發生轉折。范戴克在禁區內絆倒曼城小將奧賴利（Nico O’Reilly），哈蘭德操刀點球一蹴而就開啟得分秀。上半場補時階段，哈蘭德接應隊友傳中頭槌破網，曼城帶著2：0領先進入中場。下半場曼城攻勢依舊凌厲，第50分鐘塞門約（Antoine Semenyo）單刀破門擴大領先；第57分鐘哈蘭德再度近距離破網完成帽子戲法。這僅是哈蘭德在足總盃登場的第12場比賽，卻已累積11顆進球，且進球全數集中在三場比賽中完成（包含此役與之前的單場5球、單場3球紀錄）。利物浦巨星薩拉赫（Mohamed Salah）日前剛宣布將於季末離隊，本場比賽卻成為他狀態下滑的縮影。第64分鐘利物浦獲得點球機會，薩拉赫主罰卻被曼城門將特拉福德（James Trafford）奮力撲出，這已是他連續兩場點球失手。利物浦在比賽前35分鐘一度佔據主動，但在哈蘭德首開紀錄後，全隊士氣迅速崩盤。教練斯洛特（Arne Slot）賽後面臨嚴峻挑戰，利物浦本季多次在落後情況下表現萎靡，此役慘敗更是雪上加霜。曼城今年1月花費6400萬英鎊簽下的側翼塞門約，今日再次證明身價。他單場貢獻進球與助攻，自加盟後已累積11次進球參與。總教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）雖然今日在看台督戰，但看到球隊精準的傳控完全撕裂利物浦防線，顯然對球隊爭奪「雙冠王」甚至「三冠王」的藍圖充滿信心。全場比分： 曼城 4-0 利物浦。歷史紀錄： 曼城達成足總盃主場18連勝，打破145年前紀錄（原紀錄17連勝）。哈蘭德數據： 賽季累積33球，加盟曼城後第12次帽子戲法。薩拉赫紀錄： 點球被撲，連續兩場點球不進。