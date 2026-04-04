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利物浦今（4）日在足總盃（FA Cup）八強戰中，以0：4慘敗給宿敵曼城，正式宣告無緣晉級。這場潰敗不僅讓曼城寫下自1937年以來首次對利物浦的「三連殺」紀錄，更因場上表現過於懸殊，導致大量利物浦球迷在比賽結束前30分鐘便憤而離場，以此向球隊表達無聲且沉痛的抗議。曼城今日在主場展現了極致的統治力，哈蘭德（Erling Haaland）再度化身利物浦殺手，單場上演帽子戲法。連同本季英超聯賽的兩度交手（曼城分別以3：0與2：1取勝），這場足總盃的大勝讓曼城達成了自1937年3月以來，首次對利物浦各項賽事的三連勝。這場比賽與過去瓜迪奧拉（Pep Guardiola）與克洛普（Jurgen Klopp）時期的經典對決相去甚遠。曼城在各個環節都展現了高出一籌的品質，反觀利物浦則顯得毫無招架之力。利物浦總教練斯洛特（Arne Slot）賽後接受採訪時神情凝重，他坦言前35分鐘球隊尚能與對方抗衡，但點球失分後，球隊在25分鐘內兵敗如山倒。「我看到的情況是：我們兩次擲界外球，結果5秒後球就進了我們自己的大門。」斯洛特憤怒地指出，利物浦在防守端的表現「遠遠不夠好」。對於球迷提前離場，他則表示理解：「如果我們表現得更好，球迷不會離開。他們理應看到一支更好的利物浦。」利物浦兩大戰將今日的低迷表現也成為縮影，薩拉赫（Mohamed Salah）在「告別球季」中顯得力不從心，不僅上半場錯失單刀機會，下半場主罰點球也被曼城門將特拉福德（James Trafford）撲出，信心低迷。范戴克（Virgil van Dijk）今日在禁區內出現笨拙犯規送出點球，以往展現的統治力不復存在。評論指出，這位傳奇中衛本季表現已降至「普通球員」水準。隨著球隊在各項賽事接連失利，場邊甚至傳出利物浦球迷高唱前球星哈維·阿隆索（Xabi Alonso）或是傑拉德（Steven Gerrard）的名號。曼城球迷更是語帶嘲諷地對著斯洛特高唱：「你明天早上就要被開除了。」這場0：4的羞辱性大敗，將利物浦推向了後克洛普時代的最深谷底。利物浦接下來必須在下周的歐冠賽場對陣巴黎聖日耳曼（PSG），若無法及時作出回應，本球季恐將以四大皆空的慘劇收場。