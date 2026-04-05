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▲奧運金牌也有體重焦慮！ 全紅嬋近日在專訪中談及「喝水就胖」的壓力，一度哽咽落淚（圖），甚至直言害怕看體重計。營養師點出，這與生理期水腫及長期極端控重引發的「代謝適應」有關。（圖／截自YouTube頻道「是个人物」）。

▲全紅嬋的起伏，其主管教練陳若琳看在眼裡，疼在心裡。作為同樣經歷過巔峰與發育期低谷的奧運五金傳奇，陳若琳早在全紅嬋成名之初就曾動人地預警。（圖／美聯社／達志影像）

中國大陸奧運三金跳水少女全紅嬋，近期因身體發育、體重波動及競技狀態下滑，陷入前所未有的輿論風暴。面對外界無端的指責與「退役」傳聞，現年19歲的全紅嬋近日在接受專訪時正式發聲，明確表示自己不會輕言放棄，並坦言：「還想堅持跳一跳。」這番堅定的表態讓無數擔心她的粉絲放下心中大石，也讓人想起當年陳若琳給她「雞湯」的一句話：「走下舞台，一切從零開始。」此刻，無疑是全紅嬋從頭再來的起點。全紅嬋在專訪中首度敞開心扉，揭露了巴黎奧運後一段極度黑暗的心理歷程。她透露，隨著年齡增長，身體進入發育期，加上第一次生理期帶來的激素變化，體重一度失控，這對追求輕盈與精確入水的跳水運動員來說是致命傷。「那段時間我害怕照鏡子，畏懼鏡頭，更害怕看到大家拍攝我的身影。」全紅嬋坦言，身材的變化被外界無限放大，隨之而來的竟是「不自律」、「江郎才盡」等惡毒謾罵。巨大的心理壓力讓她頻頻失眠，甚至在訓練中對跳台產生恐懼，一度萌生了退役的念頭。就在外界猜測這位天才少女是否會就此謝幕時，全紅嬋在接受《人物》專訪時給出了充滿自信的答案，直言「還想堅持跳一跳」，意味著目前仍無退役打算。她表示雖然目前訓練困難重重，但她選擇直面挑戰，努力找回競技狀態。對此，國家隊也給出了溫暖回應：只要全紅嬋能透過恢復訓練達到要求，國家隊的大門永遠為她敞開。官方媒體《人民日報》也曾公開發聲，呼籲大眾「放過運動員，接受不完美」，讓體育回歸純粹，這也為處於網暴旋渦中的全紅嬋撐起了一把保護傘。全紅嬋的起伏，其主管教練陳若琳看在眼裡，疼在心裡。作為同樣經歷過巔峰與發育期低谷的奧運五金傳奇，陳若琳早在全紅嬋成名之初就曾動人地預警：「她走的每一步我都經歷過，走下領獎台，一切就要從零開始。」陳若琳深知，從14歲的「神童」成長為19歲的「戰士」，必須經歷心理與生理的雙重蛻變。她不僅在技術上嚴格要求，更在心理上給予支撐，告訴全紅嬋輸贏是賽場常態，不必過分苛責自己。這份亦師亦母的情感，成為全紅嬋在低谷中重新站起來的最強後盾。