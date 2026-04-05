洛杉磯道奇隊球星大谷翔平4日終於敲出球迷期盼已久的賽季第1號全壘打，讓道奇隊以及他的球迷都鬆了一口氣。今年球季不少投手選擇用內角球逼退大谷在打擊區的位置，他也逐漸適應，找到應對方式。日媒《產經體育》在賽後揭露，大谷開季至今能迅速調整狀態，關鍵在於他隨身攜帶的「秘密武器」——針對對手內角球攻勢而準備的多款新球棒。
首轟不見笑容 大谷雙手合十仰天祈禱
這一發全壘打出現在大谷本季的第28個打席。3局上1分、二壘有人的情況下，大谷將前巨人隊投手米科拉斯（Miles Mikolas）的一顆變速球重擊出右外野牆外。
令人意外的是，大谷在繞壘時並未露出笑容，反而抿緊雙唇，回到休息室後更被捕捉到雙手合十、仰望天空的祈禱姿勢。總教練羅伯斯（Dave Roberts）感性表示：「他看起來如釋重負，那神情像是感應到某種強大的力量在運作。這支全壘打對他來說可能具有特別的意義。」此役大谷單場貢獻4分打點，並將連續出壘紀錄推進至38場，在5場可追上鈴木一朗的傳奇紀錄。
秘密武器曝光 兩款新球棒應對內角攻勢
根據《產經體育》報導，大谷翔平對技術的追求並未因蟬聯兩年50轟而止步。道奇打擊教練貝茲（Robert Van Scoyoc）透露，大谷從開季就開始嘗試與去年形狀不同的新球棒。第一款是中空型球棒在與響尾蛇的開幕系列賽中，大谷曾使用頂端有較深挖孔的球棒。這種設計能減輕重量並使重心向手部靠攏，有助於更流暢地揮擊右投手的「內角卡特球」。
另一個是平頭型球棒，在本次東海岸遠征中，大谷又收到了一批頂端趨於平坦的新球棒。今日包括全壘打在內的6個打席，大谷皆是使用這款新設計。這些細微的調整是為了因應對手本季變本加厲的「內角攻勢」，大谷正透過改變球棒重心與形狀，增加應對不同進壘點的方案。
微調見效 全壘打王爭霸戰正式起跑
除了更換器材，大谷兩天前也罕見地進行了戶外餵打練習，藉此觀察球在大氣中的飛行弧線。儘管教練團分析他開季有些「操之過急」，但今日面對變速球時，大谷展現了極佳的重心留存，成功將球擊出牆外。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這一發全壘打出現在大谷本季的第28個打席。3局上1分、二壘有人的情況下，大谷將前巨人隊投手米科拉斯（Miles Mikolas）的一顆變速球重擊出右外野牆外。
令人意外的是，大谷在繞壘時並未露出笑容，反而抿緊雙唇，回到休息室後更被捕捉到雙手合十、仰望天空的祈禱姿勢。總教練羅伯斯（Dave Roberts）感性表示：「他看起來如釋重負，那神情像是感應到某種強大的力量在運作。這支全壘打對他來說可能具有特別的意義。」此役大谷單場貢獻4分打點，並將連續出壘紀錄推進至38場，在5場可追上鈴木一朗的傳奇紀錄。
根據《產經體育》報導，大谷翔平對技術的追求並未因蟬聯兩年50轟而止步。道奇打擊教練貝茲（Robert Van Scoyoc）透露，大谷從開季就開始嘗試與去年形狀不同的新球棒。第一款是中空型球棒在與響尾蛇的開幕系列賽中，大谷曾使用頂端有較深挖孔的球棒。這種設計能減輕重量並使重心向手部靠攏，有助於更流暢地揮擊右投手的「內角卡特球」。
另一個是平頭型球棒，在本次東海岸遠征中，大谷又收到了一批頂端趨於平坦的新球棒。今日包括全壘打在內的6個打席，大谷皆是使用這款新設計。這些細微的調整是為了因應對手本季變本加厲的「內角攻勢」，大谷正透過改變球棒重心與形狀，增加應對不同進壘點的方案。
微調見效 全壘打王爭霸戰正式起跑
除了更換器材，大谷兩天前也罕見地進行了戶外餵打練習，藉此觀察球在大氣中的飛行弧線。儘管教練團分析他開季有些「操之過急」，但今日面對變速球時，大谷展現了極佳的重心留存，成功將球擊出牆外。