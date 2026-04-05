波爾辛吉斯下一份合約年薪恐面臨大幅縮水，降薪幅度估計相當驚人

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勇士隊傾向在今年夏天與成為自由球員的波爾辛吉斯簽下一份新合約

這次續約意味著他將面臨顯著的降薪，幅度達600萬（約合新台幣1.9億元）到1200萬美元（約合新台幣3.8億元）之間

▲波爾辛吉斯目前合約為2年6000萬美元，平均年薪3000萬美元。（圖／取自金州勇士 X）

▲金州勇士隊明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）先發登場22分鐘，但進攻端明顯不在狀態， 賽後接受採訪時，波神對於自己的恢復進度給出了誠實的評估：「我覺得現在大概只恢復到60%。」（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在今年2月交易截止日前換來的拉脫維亞長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），續留灣區的可能性大增！根據美媒最新披露，儘管波爾辛吉斯本季因「神秘疾病」與傷勢打打停停，但勇士制服組仍將其視為長期藍圖的一環。不過，受限於傷病史與薪資空間，，預計在年薪將減少600萬至1200萬美元美元（約新台幣1.9億到3.8億之間）。根據《ClutchPoints》資深記者席格爾（Brett Siegel）報導，。消息來源指出，勇士開出的價碼預計落在年薪1800萬至2400萬美元之間，且合約形式極可能是帶有球員選項的「1+1」短約。對比波爾辛吉斯目前合約為2年6000萬美元，平均年薪3000萬美元。。席格爾分析，若考量到長約總額的落差，波爾辛吉斯為了留在爭冠行列，潛在的讓利幅度恐達上億美元。對於續約話題，波爾辛吉斯本人顯得相當坦然。在接受《The Athletic》採訪時，他直言不諱地表示：「現實是，，所以我必須看看市場狀況。」本季波爾辛吉斯僅出賽29場（含效力老鷹時期），場均貢獻17.3分、5籃板、2.6助攻。加盟勇士後的12場比賽中，數據維持在17.5分與4.8籃板。雖然他能提供勇士極度欠缺的護框與外線高砲塔火力，但報導進一步指出，勇士若要成功以理想價碼續留波神，還需視格林（Draymond Green）的操作而定。，這也被視為勇士在柯瑞（Stephen Curry）生涯末期最後一次爭冠衝刺的關鍵布局。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）先前曾明確表示：「我們不認為波神只是租借球員。」這番話也為雙方的續約談判奠定了基調。勇士球迷最期待的時刻將在週日對戰火箭隊時上演，屆時陣中球星柯瑞將從踝傷中復出。這將是波爾辛吉斯加盟勇士後，首度與柯瑞同場競技。這場比賽也被外界視為「期末考」的前哨戰，勇士團隊將密切觀察兩人的化學反應，作為夏季續約決策的重要參考。