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克里夫蘭騎士前日118：111擊敗金州勇士後，距離例行賽還剩5場就鎖定季後賽席位，當家球星哈登（James Harden）也默默創下自新人年起，連續17季都殺進季後賽的傲人成就，此紀錄連柯瑞（Stephen Curry） 、詹姆斯（LeBron James）2大當代巨星都辦不到，放眼NBA長達80年歷史，也僅輸馬龍（Karl Malone）與史塔克頓（John Stockton）的19次。騎士目前48勝29敗成績，排名高居東區第4，就算例行賽剩餘5場全敗，也已鎖定季後賽前6席位，其中哈登更寫下連續17年站上季後賽舞台的超狂紀錄。哈登生涯起步於奧克拉荷馬雷霆，與「KD」杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組成三巨頭，效力3年後轉戰火箭成為一哥，一待就是超過8季，後續到籃網、七六人、快艇與本季的騎士，換穿過6隊球衣，與超過9位不同球星配合，戰績時好時壞，也曾出現休息室風波，但不變的就是每季都能闖進季後賽。柯比生涯曾經連續16年打進季後賽，詹姆斯則是15次，哈登連同本季已經將記錄改寫為連續17年，超越柯瑞、詹姆斯與Kobe，高居歷史第3，至於史上第1、2，則是猶他爵士傳奇搭檔馬龍與史塔克頓，他們曾於1985年到2004年，幫助爵士連續19季從未缺席季後賽。值得注意的是，哈登現在在騎士隊的後場搭檔米契爾（Donovan Mitchell），生涯同樣從未缺席過季後賽，從2017年進入聯盟以來，已經連續9年在季後賽上露臉。一、馬龍、史塔克頓（19季）二、哈登、帕克（17季）三、Kobe（16季）四、詹姆斯（15季）五、杜蘭特（14季）六、柯瑞（13季）