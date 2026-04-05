2026年中華職棒今（5）日進入第2周最後一天賽程，周末清明連假依舊為三地開打，中信兄弟在主場洲際大本營，續戰統一獅，歷經昨日大雨延賽，本場是否能夠順利止敗，拿下本季第2勝，另外新莊棒球場富邦悍將交手樂天桃猿，為傳奇球星林哲瑄引退賽，天母棒球場的味全龍與台鋼雄鷹，則經典賽期間於全台爆紅的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）妻子「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓。 《NOWnews》為您整理出中職2026年4月5日例行賽「轉播、先發陣容、賽程」一次看，讓您第一時間掌握最新比賽亮點。
⚾2026年中職4/5上半季戰績表：
⚾2026年中職4/5例行賽賽程：
對戰組合：台鋼雄鷹＠味全龍
比賽地點：天母棒球場
比賽時間：16：05
先發投手：黃子鵬（台鋼雄鷹，0-1 2,57）VS 郭郁政（味全龍，0-0 0,00）
天氣狀況：攝氏25至26度、降雨機率30%
比賽看點：
🚩「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓
🚩本場勝方贏下系列賽
🚩黃子鵬轉隊後首度出征天母
對戰組合：統一獅＠中信兄弟
比賽地點：洲際棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：獅帝芬（統一獅，1-0 0,00）VS 黎克（中信兄弟，0-1 9,00）
天氣狀況：攝氏27至29度、降雨機率30%
比賽看點：
🚩洲際棒球場能否順利開打
🚩中信兄弟能否終止2連敗、開季1勝4敗低潮
🚩大聯盟級獅帝芬、黎克中職生涯首度對決
對戰組合：樂天桃猿＠富邦悍將
比賽地點：新莊棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：艾菩樂（樂天桃猿，0-1 1,80）VS 威戈神（富邦悍將，1-0 3,60）
天氣狀況：攝氏24至25度、降雨機率30%
比賽看點：
🚩林哲瑄引退賽
🚩艾菩樂、威戈神生涯首度對決
⚾2026年中職4/5例行賽轉播一覽：
台鋼雄鷹＠味全龍
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
統一獅＠中信兄弟
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
樂天桃猿＠富邦悍將
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|統一獅
|4
|3-1-0
|0.75
|-
|2
|富邦悍將
|4
|3-1-0
|0.75
|0
|3
|味全龍
|5
|3-2-0
|0.6
|0.5
|4
|台鋼雄鷹
|5
|3-2-0
|0.6
|0.5
|5
|中信兄弟
|5
|1-4-0
|0.2
|2.5
|6
|樂天桃猿
|5
|1-4-0
|0.2
|2.5
對戰組合：台鋼雄鷹＠味全龍
比賽地點：天母棒球場
比賽時間：16：05
先發投手：黃子鵬（台鋼雄鷹，0-1 2,57）VS 郭郁政（味全龍，0-0 0,00）
天氣狀況：攝氏25至26度、降雨機率30%
比賽看點：
🚩「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓
🚩本場勝方贏下系列賽
🚩黃子鵬轉隊後首度出征天母
比賽地點：洲際棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：獅帝芬（統一獅，1-0 0,00）VS 黎克（中信兄弟，0-1 9,00）
天氣狀況：攝氏27至29度、降雨機率30%
比賽看點：
🚩洲際棒球場能否順利開打
🚩中信兄弟能否終止2連敗、開季1勝4敗低潮
🚩大聯盟級獅帝芬、黎克中職生涯首度對決
比賽地點：新莊棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：艾菩樂（樂天桃猿，0-1 1,80）VS 威戈神（富邦悍將，1-0 3,60）
天氣狀況：攝氏24至25度、降雨機率30%
比賽看點：
🚩林哲瑄引退賽
🚩艾菩樂、威戈神生涯首度對決
台鋼雄鷹＠味全龍
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
統一獅＠中信兄弟
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
樂天桃猿＠富邦悍將
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網