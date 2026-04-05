2026年中華職棒今（5）日進入第2周最後一天賽程，周末清明連假依舊為三地開打，中信兄弟在主場洲際大本營，續戰統一獅，歷經昨日大雨延賽，本場是否能夠順利止敗，拿下本季第2勝，另外新莊棒球場富邦悍將交手樂天桃猿，為傳奇球星林哲瑄引退賽，天母棒球場的味全龍與台鋼雄鷹，則經典賽期間於全台爆紅的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）妻子「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓。 《NOWnews》為您整理出中職2026年4月5日例行賽「轉播、先發陣容、賽程」一次看，讓您第一時間掌握最新比賽亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年中職4/5上半季戰績表：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 統一獅 4 3-1-0 0.75 -
2 富邦悍將 4 3-1-0 0.75 0
3 味全龍 5 3-2-0 0.6 0.5
4 台鋼雄鷹 5 3-2-0 0.6 0.5
5 中信兄弟 5 1-4-0 0.2 2.5
6 樂天桃猿 5 1-4-0 0.2 2.5
2026年中職4/5例行賽賽程：

對戰組合：台鋼雄鷹＠味全龍
比賽地點：天母棒球場
比賽時間：16：05
先發投手：黃子鵬（台鋼雄鷹，0-1 2,57）VS 郭郁政（味全龍，0-0 0,00）
天氣狀況：攝氏25至26度、降雨機率30%
比賽看點：

🚩「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓
🚩本場勝方贏下系列賽
🚩黃子鵬轉隊後首度出征天母

▲味全龍日前公布4月5日開幕系列賽開球嘉賓，由WBC經典賽期間爆紅的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓，引發球迷關注。（圖／味全龍提供）
▲味全龍日前公布4月5日開幕系列賽開球嘉賓，由WBC經典賽期間爆紅的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓，引發球迷關注。（圖／味全龍提供）
對戰組合：統一獅＠中信兄弟
比賽地點：洲際棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：獅帝芬（統一獅，1-0 0,00）VS 黎克（中信兄弟，0-1 9,00）
天氣狀況：攝氏27至29度、降雨機率30%
比賽看點：

🚩洲際棒球場能否順利開打
🚩中信兄弟能否終止2連敗、開季1勝4敗低潮
🚩大聯盟級獅帝芬、黎克中職生涯首度對決

▲中信兄弟新洋投黎克中職生涯首秀，先發主投4局丟4分退場，最終承擔敗投。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟新洋投黎克中職生涯首秀，先發主投4局丟4分退場，最終承擔敗投。（圖／中信兄弟提供）
對戰組合：樂天桃猿＠富邦悍將
比賽地點：新莊棒球場
比賽時間：17：05
先發投手：艾菩樂（樂天桃猿，0-1 1,80）VS 威戈神（富邦悍將，1-0 3,60）
天氣狀況：攝氏24至25度、降雨機率30%
比賽看點：

🚩林哲瑄引退賽
🚩艾菩樂、威戈神生涯首度對決

▲富邦悍將林哲瑄引退主題日於4/5、4/6舉行，4/5為球員生涯最後一舞，4/6為引退儀式。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將林哲瑄引退主題日於4/5、4/6舉行，4/5為球員生涯最後一舞，4/6為引退儀式。（圖／富邦悍將提供）
2026年中職4/5例行賽轉播一覽：

台鋼雄鷹＠味全龍

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

統一獅＠中信兄弟

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

樂天桃猿＠富邦悍將

網路線上串流：CPBLTVDAZNMyVideoHami VideoELTA緯來電視網、Twitch（6月前）
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網


相關新聞

洲際球場大雨沒停過！中信兄弟VS統一獅確定延賽　6/27原場地補賽

中信兄弟「大本營」洲際淪陷！主場勝率僅有25%　上一次已是6年前

有感富邦守備「不一樣了」！李東洺投開幕戰太興奮　第一球就砸人

富邦交手樂天受雨勢影響！新莊賽事確定延賽　6/27原場地進行補賽