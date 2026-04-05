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中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄今（5）日將迎接個人職業生涯最後一場比賽，好友高國輝受訪時談到與林哲瑄的結緣過程，2008年8搶3奧運資格賽時，2人因為年紀輕又都是旅外球員，因此成為無話不說的好友，2015年林哲瑄返台，加入義大犀牛，隔年就與高國輝一起拿下台灣大賽冠軍，也是2人退役前最後一冠，如今林哲瑄也卸下球衣，轉任悍將二軍守備、跑壘教練，高國輝說，「能轉換身分，繼續幫助悍將的學弟們成長，是一件不錯的事，也希望他能把這條路走下去。」在高國輝眼中，林哲瑄其實是一位心思滿細膩的人，「我自己感覺他在球場上、球場下好像不太一樣，有時候可能比較直接一點，我覺得這樣其實沒有好跟不好，他的個性就是這樣。」高國輝說，自己選手期的後半段，常因傷脫離陣線，林哲瑄都是第一個主動詢問他傷勢的隊友，「問我狀況、嚴不嚴重，會主動打電話來關心。」回憶2人首次碰面，高國輝記得是2007年世界盃棒球賽中華隊集訓，「他那時候剛去美國（旅外），一起跟著中華隊練習，那是我第一次遇到他，再來就是2008年8搶3奧運資格賽的時候，也是我們開始認識、變熟的時候。」當時對林哲瑄的第一印象，高國輝說，「當然是這學弟跑很快、臂力很好，真的有讓我驚艷到。」高國輝說當時在8搶3，大家的共同目標就是打進北京奧運，「隊上還有火哥（張建銘）跟詹智堯，因為我跟他都是旅外、又是年紀比較輕的選手，所以我們2個平常話會比較多，在一起相處時間，會討論一些在國外或中華隊的事情，久而久之就慢慢熟了。」2014年林哲瑄效力遊騎兵隊時，決定棄打從投，尋求發展機會，當時林哲瑄打給高國輝尋求意見，「他有打給我，問說我的想法怎麼樣，我覺得如果可以的話，盡量不要轉換身分會比較好，因為沒那麼簡單。但他最後還是選擇要當投手，我是覺得蠻可惜的。」2015年林哲瑄結束旅外，投入該年的中職選秀，以狀元之姿加入義大犀牛，與高國輝成為隊友，2016年2人替義大打下總冠軍，也是2人退役前最後一座冠軍，2023年高國輝宣佈引退，林哲瑄也親自出席，讓他感性落淚，「到現在富邦悍將第10年，蠻多值得回憶的瞬間。」高國輝說，現在林哲瑄能轉換身分，繼續幫助悍將的學弟們成長，是一件不錯的事，也希望林哲瑄能把這條路走下去。