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中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄今（5）日將迎接個人職業生涯最後一場比賽，好友高國輝希望林哲瑄用平常心去面對且健康完賽。身為多年好友，高國輝認為林哲瑄會在明（6）日的引退儀式上爆哭，「下面的人拿面紙上來時，不要拿有『辣』的濕紙巾，不然眼睛會很痛。」高國輝笑說，「我引退時拿到有酒精的濕紙巾，越擦眼睛越痛。」與林哲瑄當隊友超過10年，高國輝說印象最深刻的守備是2020年10月16日，在台南球場中外野上演的「奧斯卡影帝」等級的飛球接殺，當時獅隊潘傑楷敲出深遠飛球，全場都以為球打已上看台，沒想到卻被林哲瑄接殺，「這很難得啦！畢竟他都騙到自己人，騙不到別人也很難，連我都覺得是全壘打了。」高國輝說，選手的能力會隨著年齡的增長而衰退，是無一例外，「雖然他能力衰退，但是還是盡可能用全方位幫助球隊，不管是跑壘、守備還是打擊。他會做到他該做的事情，這點我覺得還蠻不容易的。」與林哲瑄共事多年，高國輝直言，林哲瑄講話就是比較直接，「當然我覺得這麼多年的社會歷練，也必須該要有成長。未來在轉教練後，可能跟選手對話的過程中，也不能太直接。需要一些比較婉轉的方式讓選手知道問題在哪，要怎麼解決。我覺得這對他教練的路途來說會更有幫助。」高國輝認為當教練不是一件容易的事情，「當選手的時候，會覺得教練很煩、很多話。但是當教練的時候才覺得說，真的就是要這麼多話、要這麼煩。因為這樣才有辦法幫助選手成長，我們都還有一些共同的目標要去完成，一起加油。」對於好友的引退賽，高國輝希望林哲瑄能健康完賽，用平常心去面對。高國輝笑說，林哲瑄情緒起伏較大，在引退儀式上應該會爆哭，他提醒學弟，「下面的人拿面紙上來時，不要拿有『辣』的濕紙巾，不然眼睛會很痛。」高國輝回憶，「我引退時拿到有酒精的濕紙巾，越擦眼睛越痛。」