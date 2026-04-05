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中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄今（5）日將迎接個人職業生涯最後一場比賽，「徒弟」申皓瑋表示，林哲瑄在場上、場下差很多，「場上很認真、嚴格，場下蠻可愛的，會幫助學弟。」申皓瑋認為，以林哲瑄的個性，絕對會在引退賽落淚，他開玩笑表示，「沒關係啦！在中外野哭一哭，我們場地排水還不錯，就盡量哭吧，反正我們這裡排水蠻好的。」林哲瑄去年9月12日宣佈引退，當天正好是申皓瑋生日，當晚發文表示，「今天是我的生日也是你宣佈引退的日子，太多的感謝一時來不及說，我真的不太想收到這個訊息。」更感性寫下，「永遠的no.1悍將遊俠，我外野的師傅，愛你！」在申皓瑋眼中，林哲瑄是一位在場上很認真，對自己嚴格、拚勁十足的球員，「私底下就是蠻可愛的，人很好，會幫助學弟，有什麼困難他都會來幫助我們，真的在場上、場下差很多。」申皓瑋說，學弟狀況不好時，都不用開口，林哲瑄就會主動來關心、開導。「有時候真的在自己很無助時、狀況不好時，他來跟我講話，可能信心也會提升。會主動幫助下面的學弟，可以說像太陽，在場上也是很好的榜樣，拚勁值得我們學弟學習。」申皓瑋直言，林哲瑄的魅力學不來，「畢竟他是台灣最頂尖的外野手，所以他告訴我的東西，會比較能反映在球場上，有時候不是技術，而是經驗。」談到林哲瑄的引退賽，申皓瑋說，選手總會有退下來的這一刻，就好好欣賞學長在場上的最後英姿。他認為林哲瑄會落淚，「我們都不要在旁邊鬧他的話，讓他自己去進入情緒，他應該是會爆哭。」申皓瑋開玩笑表示，「沒關係啦！在中外野哭一哭，我們場地排水還不錯，就盡量哭吧，反正我們這裡排水蠻好的。」申皓瑋感謝林哲瑄從他進職棒，就一直像大哥般照顧著學弟，「希望你退休後，能夠把經驗傳承給我們年輕人，好好的享受退休生活。」