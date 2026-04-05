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中華職棒富邦悍將新球季由日籍主帥後藤光尊掌兵符，開季4戰繳出3勝1敗的成績，暫居聯盟龍頭，其中林岳谷、張洺瑀以及新秀王念好獲得重用，成為球隊要角。後藤受訪時，也分別談到啟用3人的想法，對於三壘新星王念好，後藤直言，是球團一致認同需要全力栽培的選手，「就算他在守備上出現一點點失誤，我也會『睜一隻眼閉一隻眼』，目前傾向於讓他持續上場磨練。」林岳谷2022年選秀第5輪入隊，去年在一軍嶄露頭角，出賽78場，敲出65安、1轟，打擊率2成51，各項數據都是生涯新高。本季林岳谷開季從一軍出發，悍將開季4戰中有3場擔任先發二壘手，後藤表示，「他從去年開始就以接近先發主力的形式在參加比賽，對他來說，速度是最大的武器，所以為了在比賽中活用這個優勢，現在將他放在一軍。」張洺瑀2016年選秀第5輪入隊，前面10個球季加起來僅在一軍出賽98場比賽，本季張洺瑀把握住機會，開季就從一軍起步，連續4場先發，繳出5安、3成33的打擊率。談到重用張洺瑀的主因，後藤說，「他原本的打擊天賦就非常高，去年在二軍跟他相處的過程中就觀察到了，而他在熱身賽也打出了成果，希望他今年能帶著自信，在一軍好好挑戰。」至於備受期待的20歲三壘新星王念好，開季連續4場先發，繳出3安、2成14的打擊率，後藤直言，是球團上下一致認同必須全力栽培的選手，「今年在熱身賽他也展現出了長打能力，所以就算他在守備上出現一點點失誤，我也會『睜一隻眼閉一隻眼』，目前傾向於讓他持續上場磨練。」