我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬開季吞下1敗，今日交手味全龍，要搶下他轉隊後的首場先發勝。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲中信兄弟開季前5場苦吞4敗，位列全中職墊底，今日持續在洲際主場迎戰統一獅，推出大聯盟級新洋投黎克先發，他上戰中職生涯初登板，僅撐4局就被富邦悍將打退場、防禦率高達9。（圖／中信兄弟提供）

今日新莊氣溫落在24至25度、降雨機率30%，天母氣溫落在25至26度、降雨機率30%，洲際氣溫落在27至29度，降雨機率30％，提醒球迷朋友，近期天氣不穩定，請記得攜帶雨具。

中華職棒37年例行賽持續進行，今（5）日共有3場比賽，富邦悍將今日舉辦林哲瑄引退主題日，推出洋投威戈神（Aaron Wilkerson），交手吞下4連敗的樂天桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；前2戰取得1勝1敗的台鋼雄鷹與味全龍，今日進行第3場交鋒，分別推出「老虎」黃子鵬對決郭郁政，形成一場「土投對決」；開季僅拿1勝的中信兄弟，今日推出洋投黎克（Nick Nelson）搶勝，交手統一7-ELEVEn獅洋投獅帝芬（Jackson Stephens）。新莊賽事，悍將今日舉辦「林哲瑄引退」主題日，林哲瑄會以何種形式出賽，目前不得而知。悍將此役推出洋投威戈神搶勝，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率3.60。近期吞下4連敗的桃猿，今日推出洋投艾菩樂止敗，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率1.80。生涯交手悍將，艾菩樂取得4勝3敗，對戰防禦率2.98。天母賽事，雄鷹推出黃子鵬先發，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率2.57。黃子鵬去年對戰龍隊先發5場，吞下2敗，對戰防禦率3.00。龍隊則是由土投郭郁政掛帥，去年出賽29場（1次先發），吞下2敗，取得3次中繼成功、1次救援成功，防禦率4.66。去年交手雄鷹，郭郁政繳出0.82相當優異的對戰防禦率。洲際賽事，目前在聯盟墊底的兄弟，推出洋投黎克拚搶勝，本季出賽1場，對悍將僅投4局就失掉4分，最終吞下敗投，防禦率高達9.00。目前暫居龍頭的獅隊，洋投獅帝芬掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。獅帝芬去年雖然就有來台效力，但例行賽從未交手過兄弟，今日將是首次對決「黃衫軍」。