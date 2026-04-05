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洛杉磯道奇隊今（5）日作客華盛頓，全場揮出16支安打展現恐怖火力，最終以10：5輕取地主國民隊。日籍球星大谷翔平今日繳出雙安打表現，更將個人連續出壘紀錄推進至跨季第39場，正式超越名將傳奇，躍升為大聯盟日本球員史上單獨第3長，距離一朗（Ichiro Suzuki）所保持的日本選手紀錄僅剩4場之遙。擔任道奇「1棒、指定打擊」的大谷翔平，今日首打席雖擊出左外野高飛球出局，但2局上隨即調整狀態，面對國民先發投手傑克·爾文（Jake Irvin）敲出右外野平飛安打，順利達成連續39場比賽上壘。這項紀錄自2024年8月24日效力天使時期延伸至今，讓他在日本球員連續上壘榜單中，僅次於一朗在2009年的43場及另一項40場的紀錄。大谷今日共計6打數2安打，不僅連兩場比賽演出雙安表現，也在第2局回本壘得分。目前他的打擊率穩定回升，上壘率與長打率也隨之走強。儘管看板球星貝茲（Mookie Betts）在首局因腰部疼痛提前退場，但道奇打線火力絲毫不減，弗里曼（Freddie Freeman）單場揮出兩支二壘安打、貢獻4分打點，是球隊致勝功臣。古巴小將帕赫斯（Andy Pages）開季手感熱到發燙，5局上轟出3分砲，連續兩天開轟且單場敲出3安打。他目前以高達5成的打擊率領跑全聯盟。史密斯（Will Smith）同樣繳出單場3安打的猛打賞表現。道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今日主投6局送出9次三振，僅被敲4安失2分，優質先發表現順利摘下本季首勝。國民隊雖有強打埃布拉姆斯（CJ Abrams）在8局轟出2分砲試圖反撲，但仍難敵道奇強大的攻勢，苦吞近期4連敗。道奇隊在系列賽前兩戰共攻下23分，展現極佳的團隊凝聚力。兩隊預計於台灣時間明日凌晨進行系列賽最後一戰。