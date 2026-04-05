我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，於今日面對奧克蘭運動家的比賽中中繼登板，接替日本強投今井達也，順利完成2.1局無失分，僅被擊出兩支安打、飆出三次三振，終場太空人以11：0大幅度領先獲勝，今井達也收下大聯盟生涯首勝。此役鄧愷威後援2.1局投33球有22顆好球，好球率較前幾場明顯提升，被敲出2支一壘安打，飆出3次三振沒有失分。鄧愷威今天主要使用橫掃球與四縫線速球，搭配伸卡球與少量曲球，其中四縫線均速96.3英哩（154.9公里），比前2場出賽平均快1.5英哩、最速96.8英哩（155.7公里）。鄧愷威今日在六局兩出局一二壘有人時接替今井達也登板，上場後先投出暴投，讓跑者上到二三壘，不過他仍保持冷靜，用招牌橫掃球讓運動家新星遊擊手威爾遜（Jacob Wilson）敲出遊擊滾地出局，化解危機。7局下，鄧愷威用1球讓巴特勒（Lawrence Butler）中外野飛球出局，接著用曲球讓蒙西（Max Muncy）揮空三振，儘管被老將麥克尼爾（Jeff McNeil）鎖定內角曲球擊出安打，但鄧愷威再用銷魂橫掃球凍結克拉克（Denzel Clarke）。8局下鄧愷威連續解決柯茲（Nick Kurtz）、威斯（Austin Wynns）後被科提斯（Carlos Cortes）敲出平飛安打，但面對明星球員魯克（Brent Rooker）以速球正面對決凍結打者，再飆1K結束今天投球。同樣效力於太空人的日本好手今井達也，今日先發登板5.2局，飆出九次三振，僅被敲三安打無失分。雖然比賽開始前今井速球不穩，但他隨即調整，改用滑球為主體壓制對手，本場共製造18次的揮空，有10次來自滑球。相比於前次登板，僅完成2.2局，被敲 3 安、送出 4 次保送、4次三振，失4分，這次的表現更加穩定，靠著隊友強大的火力支援，讓今井達也順利收下大聯盟首勝。