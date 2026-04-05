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洛杉磯道奇隊今（5）日在客場以10：5擊敗華盛頓國民，雖然豪取2連勝，但賽後卻傳出在主力大將貝茲（Mookie Betts）受傷的壞消息。貝茲在1局上跑壘得分後，因「右腰疼痛」提前退場，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露傷勢約為「中等程度」，目前已安排MRI核磁共振檢查，確定將缺席接下來的數場比賽。今日擔任先發「第3棒、遊擊手」的貝茲，在1局上選到四壞球保送，隨後靠著隊友佛里曼（Freddie Freeman）的二壘安打跑回本壘得分。然而，1局下道奇隊上場守備時，遊擊位置已換上老將羅哈斯（Miguel Rojas）。道奇球團隨即在比賽中發布官方聲明，確認貝茲因「右腰部疼痛」退場。羅伯斯教練在賽後圍訪中進一步解釋：「受傷發生在跑壘過程中，他感覺到腰部疼痛。雖然細節還需要檢查，但目前看起來並非輕微，而是達到了中等程度的傷勢。」羅伯斯表示，貝茲今晚將立即接受MRI檢查，明早會有更確定的診斷結果。「他至少會缺席未來幾天的比賽。」指揮官也坦言，若結果不樂觀，球團將討論是否需要從3A拉上人手支援，或進行名單上的球員異動。目前預計貝茲留下的游擊空缺，將由羅哈斯（Miguel Rojas）與小將弗里蘭（Alex Freeland）輪流分擔。現年33歲、已在大聯盟打滾13年的貝茲，本季開季狀況雖然還在調整（打擊率.179、2轟、7打點），但他作為道奇隊進攻火藥庫的「三巨頭」之一，加上今年固定扛下高難度的遊擊守備，缺陣對球隊無疑是巨大損失。羅伯斯教練遺憾地表示：「這真的非常可惜，球隊正要打出氣勢，他的守備與存在感對我們來說非常重要。雖然很遺憾，但現在只能祈禱他不需要長期休養。」