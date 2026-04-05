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洛杉磯湖人隊爭冠之路再遭重創！繼當家球星唐西奇（Luka Dončić）受傷後，湖人球團於今（5）日正式宣布，主力後衛里夫斯（Austin Reaves）因左側腹斜肌2級拉傷，將缺席本賽季剩餘的所有例行賽。根據名記Shams Charania報導，里夫斯預計需休養4-6周，這意味著他與東契奇兩大得分核心，極可能雙雙缺席即將到來的季後賽首輪賽事。里夫斯是在日前對陣奧克拉荷馬雷霆隊的比賽中受傷，與東契奇在同一場比賽中倒下。這對目前戰績50勝27負、位居西區第3的湖人隊來說無疑是致命打擊。里夫斯本季打出生涯年表現，場均貢獻23.3分、5.5助攻，是球隊不可或缺的進攻箭頭。更令人意外的是，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在受訪時公開表達不滿。他透露由於湖人正準備在達拉斯作客，當地的醫療檢查竟出現烏龍：「他們掃描錯了部位。這不是我們這邊的問題，我們已經明確說明了應該檢查的區域，但他們還是掃描了錯誤的地方。」這導致里夫斯必須進行第二次核磁共振（MRI）才能確認傷情。面對球隊前兩大得分手同時倒下，球隊領袖勒布朗詹姆斯（LeBron James）在明日對陣獨行俠的賽前受訪時強調，全隊必須武裝起鬥志。「我們需要稍微改變一下心態，這取決於場上的每個人。我們需要全力以赴做好本職工作。」詹姆斯表示，在進攻端必須增加球的流動並減少失誤，防守端則要限制對手的快攻與進攻籃板，「為了贏得比賽，我們還有很多關鍵環節要努力做到。」湖人隊目前例行賽僅剩5場，領先身後的丹佛金塊僅1場勝差。由於季後賽預計於4月18日開打，而里夫斯的傷勢至少需休養4周，加上唐西奇因腿筋拉傷無限期缺陣，湖人隊恐將在沒有前兩號得分手的情況下開啟季後賽首輪。這對志在奪冠的紫金大軍而言，不僅是戰力上的缺失，更是對板凳深度與教練調度能力的極大考驗。