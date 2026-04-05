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洛杉磯道奇打線一字排開，超夢幻陣容讓人眼前一亮，然而埋伏在後段棒次的古巴小將帕赫斯（Andy Pages），竟是道奇開季至今球棒最火燙的打者，不僅打擊率來到五成，攻擊指數（ops）更是來到誇張的1.349。帕赫斯此戰以第七棒身分先發上場。首打席便擊出強襲安打，在第5局無人出局一、二壘有人時，面對國民隊第二任投手羅德（Lord）一顆94.5英里（約152.1公里）的直球強力揮擊，掃出一支直擊左中外野看台的3分全壘打，奠定勝基。第9局的第5打席再度擊出右外野安打，創下連續3場比賽單場3安打的紀錄。本季至今8場比賽中就有6場擊出複數安打，且截至今日已連續5場達成。帕黑斯分析自己狀況絕佳的原因時表示：「我正集中精神判斷自己設定區域內的球並全力進攻，我認為這是我的優勢。」回顧表現起伏不定的去年，帕赫斯提到：「回想狀況不佳的時候，我在打擊區失去了紀律，會對壞球出手，這也導致了負面思考，陷入惡性循環。」吸取教訓後，他表示：「一旦對設定區域外的壞球出手，就無法應對區域內的好球，也無法形成優質的打席。這一點我自己很清楚，教練團也反覆向我強調。」帕黑斯說道：「今年我能好好集中在自己能應對的球、也就是好球帶內的球。在保持積極進攻的同時，也時刻提醒自己要在好球帶內展現侵略性。」