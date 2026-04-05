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洛杉磯道奇外野手帕赫斯(Andy Pages)，本季迎來真正的「覺醒」時刻。台灣時間今（5）日作客華盛頓國民的比賽中，帕赫斯繳出包含第3轟三分砲在內的3安打3打點猛打賞，為道奇贏球做出巨大貢獻。截至目前為止，他寫下30打數15安打、打擊率5成、3發全壘打與10分打點，以及高達1.349的攻擊指數(OPS)，這宛如電玩遊戲般的異次元數據令人咋舌。這位被總教練羅伯茲(Dave Roberts)點名為頭號爆發的年輕巨砲，為何能有如此劇烈的進化？答案就在於他口中的「紀律」與「科技」的完美結合。帕赫斯本季最讓人感受到成長的，與其說是擊球的精準度，不如說是他精準的選球眼與站上打擊區的沉穩。回顧去年的低潮期，他頻頻對好球帶以外的引誘球出手，導致自己陷入球數落後的劣勢。但是今年的他，從春訓開始就貫徹確實管理好自己的好球帶、只打能打的球這項鐵則。賽季初每位打者都急於求成，容易對壞球出手，但帕赫斯並沒有掉入這個陷阱。他將百分之百的專注力傾注在自己能夠應付的球路。與其改變揮棒軌跡，不如嚴格篩選揮棒的目標，這份心理層面的紀律，正是他締造驚人打擊率的最強後盾。支撐這份精密選球眼的秘密武器，是最先進的打擊機器Traject Arc。這台機器能忠實重現真實大聯盟投手的投球軌跡，而帕赫斯從休賽季開始，每天都會花費30分鐘到1小時與這台機器對決。他特別將重點放在模擬去年國家聯盟賽揚獎右投史金恩茲(Paul Skenes)的投球，透過每天反覆看清斯基恩斯那種尾勁劇烈且球威驚人的火球，實戰中面對一般投手的球路，對他來說或許就像慢動作一樣。現在他甚至會以史金恩茲的設定為基礎，再根據當天先發投手的數據進行微調，練出強大的選球眼。事實上，帕赫斯去年曾一度陷入低潮。當時他不僅打擊率低迷，外野守備與跑壘判斷也接連出現失誤，甚至讓總教練羅伯茲罕見動怒公開點名，直言他打球「沒帶腦」，強調球員不能只是站在場上而已。這段低谷如今成為鮮明對比，隨著本季打擊率大幅提升、攻守穩定度明顯進化，他成功擺脫過去陰影，更用實際表現回應外界質疑，逐步成為道奇打線核心。