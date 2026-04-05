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美國職籃（NBA）密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與球團之間的關係似乎越來越僵。雙方對於他是否能夠上場比賽存在著嚴重分歧，甚至傳出聯盟已經正式介入調查。如今官方證實了調查行動，並公開了部分調查結果，明確顯示是安戴托昆波不願配合公鹿隊所安排的復出計畫。根據體育知名記者查拉尼亞（Shams Charania）引述聯盟發言人的說法指出，公鹿隊球團原本有安排安戴托昆波參加3對3的實戰訓練，以作為他復出計畫的關鍵一部分，不過這位當家球星卻果斷拒絕參加。安戴托昆波近日在接受訪問時明確表示，自己的健康狀況完全沒有問題，已經可以從事任何籃球活動，但他拒絕參與隊內的3對3訓練，此舉也讓整起事件的狀況變得越來越複雜。目前對於公鹿隊是否有強制要求他參加團隊訓練，外界仍存在些許爭議，但聯盟方面已經強硬表態會持續密切注意這件事情的發展。隨著事件越演越烈，目前球員工會也已經正式表態，對於公鹿隊處理安戴托昆波狀況的方式感到相當不滿。面對外界的諸多質疑與風波，公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在接受記者採訪時試圖淡化衝突，他特別向外界澄清表示亞德托昆波：「只是身體有點狀況而已。」期望能藉此平息這場復出羅生門的巨大爭議。