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▲卡斯爾（Stephon Castle）繳出生涯代表作，攻下20分9助攻展現組織能力。（圖／美聯社／達志影像）

▲聖安東尼奧馬刺後場主力福克斯（De'Aaron Fox）手感冰冷、外線全失，加上防守漏洞遭金塊轟下136分，成為輸球關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺客場挑戰丹佛金塊，雙方一路拚殺至延長賽，最終馬刺以惜敗，火熱勢頭戛然而止。此戰馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama）打出封神級表現卻無奈做白工，新秀卡斯爾（Stephon Castle）交出生涯代表作，但球隊暴露的外線缺點與後場核心的低迷狀態，成為了輸球的致命傷。要說這場比賽馬刺最亮眼的球員，文班亞馬絕對是獨一檔的存在。這位年輕的內線核心足足出戰43分鐘，在攻防兩端都展現出了統治級的實力。全場17投8中，外加三分球6投2中，最離譜的是罰球線上17罰16中，硬生生砍下全隊最高的34分，還順帶收下18個籃板與7次助攻。這份數據單放在任何一場比賽都是贏球的絕對資本，無奈金塊整體攻勢猛烈，這份神級數據最終只能成為空砍榜上的又一經典。新秀卡斯爾則在這場焦點戰裡，打出了職業生涯的代表作。他全場18投9中拿下20分、5籃板與9助攻，差一點就摸到了大三元的門檻。尤其在組織串聯方面，卡斯爾多次利用突破分球找到外線隊友，將進攻梳理得井井有條。不過，他的短板也同樣明顯，三分線外4投0中。在季後賽的舞台上，若沒有穩定的外線火力，很容易遭到對手針對性防守。馬刺替補席這場比賽貢獻了不少火力，是球隊能與金塊拚到延長賽的重要原因。瓦賽爾（Devin Vassell）穩穩輸出18分，尚帕尼（Julian Champagnie）更是化身最猛外線砲台，三分球9投6中高效率砍下18分。老將巴恩斯（Harrison Barnes）同樣維持高效，3投3中拿下8分。但馬刺後場核心福克斯（De'Aaron Fox）此役表現堪稱災難。全場19投僅7中，三分線外更是6投全失，僅拿14分，正負值 -5 成為球隊的拖油瓶。尤其在延長賽的關鍵階段，他完全無法撕開金塊防線，進攻多次陷入停滯。強森（Keldon Johnson）也同樣低迷，三分球6投0中。」外線極端的兩極分化，讓馬刺在延長賽的高強度對決中付出了慘痛代價。防守端的問題在延長賽被無限放大。馬刺全場讓金塊狂轟，金塊的外線火力與轉換進攻屢屢撕裂馬刺防線。當文班亞馬需要下場休息或遭到重兵針對時，馬刺內線幾乎失去護框能力，讓對手輕鬆殺入禁區取分；外線防守也頻頻漏人，給予對手過多空檔出手機會。一場延長賽的惜敗，不僅終結了馬刺的連勝紀錄，也讓球隊的隱患徹底浮上檯面。文班亞馬的無解表現固然值得欣喜，但球隊的外線穩定性與防守漏洞，都是迫在眉睫的難題。若福克斯無法及時找回狀態，這絕對會成為馬刺在季後賽前進路上的最大絆腳石。