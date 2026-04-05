金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）在缺席長達27場比賽後，預計於下周一主場對陣休士頓火箭隊的比賽中正式回歸。根據ESPN報導，周日賽前記者會上，柯瑞首度詳述了困擾他超過兩個月的右膝傷勢，形容這段「難以預測」的復健過程為一種「新常態」，並明確喊話現階段目標：贏下兩場附加賽。
膝傷復健一波三折 柯瑞：原以為只需休息10天
柯瑞的膝傷始於1月24日在明尼亞波利斯的訓練，隨後演變為俗稱「跑者膝」（runner's knee）的症狀。柯瑞坦言，起初他以為傷勢並不嚴重：「我以為自己只會缺陣一週，最多10天。但在第一個月裡，每次我想踏上球場加壓訓練時，膝蓋都會出現反應，你才意識到它癒合的速度不如預期。」
在長達兩個月的缺陣期間，柯瑞經歷了多次復出受挫。他透露曾計畫在2月中旬全明星賽後或3月的客場之旅回歸，但每次訓練到最後，疼痛感都會再度襲來，隔天狀況更是糟糕，「這段『與傷共舞』的戲碼在過去兩個月重複上演了無數次。」
結構無損但需管理 認證傷後「新常態」
剛在3月中旬度過38歲生日的柯瑞，被問及未來是否需要持續管理膝蓋狀況。他給出了「是也不是」的回答：「我的膝蓋在結構上沒有任何問題，所以我並非在場上受到限制。但這確實是一種『新常態』，每天起床的第一件事就是確認膝蓋的感覺。儘管現在感覺很好，我仍希望它能保持下去。」
柯瑞強調，這次復健與過往的腳踝、尾椎傷勢截然不同，因為沒有明確的時間表，且在癒合後期無法強行帶傷上陣。
勇士排名滑落第10 柯瑞喊話：先贏兩場附加賽
在柯瑞缺陣的27場比賽中，勇士隊僅取得9勝18負的戰績，排名一路跌至西區第10。目前例行賽僅剩5場，勇士已確定落入附加賽下半區，必須在客場連續贏下兩場生死戰（對手可能包括拓荒者、快艇或太陽），才能以第8種子身分晉級季後賽，挑戰雷霆或馬刺。
「希望能贏下兩場附加賽，」柯瑞簡潔有力地表示，「到那時候我們再開始下一段對話。」
總教練科爾（Steve Kerr）也透露，球團與柯瑞從未考慮過「賽季報銷」的選項：「他是史上最完美的球隊基石。我們欠球迷一個看柯瑞打球的機會，這也是他、球隊與球迷共同的渴望。」
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柯瑞的膝傷始於1月24日在明尼亞波利斯的訓練，隨後演變為俗稱「跑者膝」（runner's knee）的症狀。柯瑞坦言，起初他以為傷勢並不嚴重：「我以為自己只會缺陣一週，最多10天。但在第一個月裡，每次我想踏上球場加壓訓練時，膝蓋都會出現反應，你才意識到它癒合的速度不如預期。」
在長達兩個月的缺陣期間，柯瑞經歷了多次復出受挫。他透露曾計畫在2月中旬全明星賽後或3月的客場之旅回歸，但每次訓練到最後，疼痛感都會再度襲來，隔天狀況更是糟糕，「這段『與傷共舞』的戲碼在過去兩個月重複上演了無數次。」
結構無損但需管理 認證傷後「新常態」
剛在3月中旬度過38歲生日的柯瑞，被問及未來是否需要持續管理膝蓋狀況。他給出了「是也不是」的回答：「我的膝蓋在結構上沒有任何問題，所以我並非在場上受到限制。但這確實是一種『新常態』，每天起床的第一件事就是確認膝蓋的感覺。儘管現在感覺很好，我仍希望它能保持下去。」
柯瑞強調，這次復健與過往的腳踝、尾椎傷勢截然不同，因為沒有明確的時間表，且在癒合後期無法強行帶傷上陣。
勇士排名滑落第10 柯瑞喊話：先贏兩場附加賽
在柯瑞缺陣的27場比賽中，勇士隊僅取得9勝18負的戰績，排名一路跌至西區第10。目前例行賽僅剩5場，勇士已確定落入附加賽下半區，必須在客場連續贏下兩場生死戰（對手可能包括拓荒者、快艇或太陽），才能以第8種子身分晉級季後賽，挑戰雷霆或馬刺。
「希望能贏下兩場附加賽，」柯瑞簡潔有力地表示，「到那時候我們再開始下一段對話。」
總教練科爾（Steve Kerr）也透露，球團與柯瑞從未考慮過「賽季報銷」的選項：「他是史上最完美的球隊基石。我們欠球迷一個看柯瑞打球的機會，這也是他、球隊與球迷共同的渴望。」