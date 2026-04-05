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密爾瓦基公鹿隊與當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的關係降至冰點！近期雙方針對傷後復出的說法南轅北轍，甚至引發NBA官方介入調查。根據名記Shams Charania爆料，公鹿隊曾安排字母哥進行實戰測試卻遭拒絕，與字母哥宣稱「球隊不讓自己打球」的說法完全相反，這場互槓戲碼被視為雙方合作關係終結的訊號。這起爭議源於字母哥先前憤怒控訴，表示自己早已準備好重返賽場，但公鹿隊醫療團卻遲遲不予放行。由於此舉涉及球隊是否惡意擺爛（Tanking），NBA官方隨即啟動《球員參賽規定》調查。然而，Shams Charania取得的官方調查進度顯示，事實似乎並非如字母哥所言。聯盟發言人表示：「調查發現，公鹿隊上周曾安排阿德托昆博參加3對3對抗賽，作為復出程序的一部分，但他拒絕參加。」公鹿隊堅稱已採取正確步驟協助其復出，是球員本人拒絕了訓練邀請。NBA資深評論員查克·洛維（Zach Lowe）針對此亂象發表了驚人觀點。他認為字母哥正在刻意製造不必要的紛爭，目的是在今年夏天離隊前，將公鹿隊塑造成「擺爛阻礙球員打球」的惡人，好讓自己能站在道德高點提出交易申請。由於公鹿隊目前已確定無緣附加賽，剩餘賽事已無實質意義，球團保護球星實屬常理。但字母哥卻選擇向聯盟「告狀」，試圖讓球團陷入被罰款或受處分的困境，種種行為顯示他與球隊的信任已徹底破裂。隊友波提斯坦言氣氛詭異 公鹿王朝恐在今夏解體這場「羅生門」不僅傷害了字母哥多年建立的忠誠形象，也讓休息室氣氛降到冰點。隊友波提斯（Bobby Portis）坦言，整季都在擔憂當家球星要求交易的陰影下打球，這對全隊來說非常煎熬。隨著雙方各執一詞，並被迫透過聯盟調查來對質，美媒普遍認為這已證實「字母哥時代」即將結束。公鹿隊為了避免被聯盟重罰，不得不公開球員拒絕測試的細節，這等同於在休賽季前，雙方已正式在心理上做好了分道揚鑣的準備。