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▲洛杉磯湖人主力後衛里夫斯（Austin Reaves）因左側腹斜肌2級拉傷，將缺席本賽季剩餘的所有例行賽。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在季後賽前夕遭遇毀滅性打擊。當家雙核唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）雙雙傳出嚴重傷情。根據球團證實，唐西奇遭遇左側腿筋二級拉傷，而里夫斯則是腹斜肌二級拉傷，兩人預計都需要4到6週的漫長康復時間，代表兩名主力不僅例行賽提前報銷，更不可能在季後賽首輪賽事中披掛上陣，甚至連季後賽次輪能否及時歸隊都必須打上一個大大的問號。湖人隊專屬媒體《Lakers Daily》更是直接在社群平台上曬出詹姆斯當年震驚聯盟的「死亡之瞪」經典照片，並寫下：「是時候了。」目前湖人隊例行賽僅剩下最後5場比賽，季後賽附加賽預計將於4月15日點燃戰火，而季後賽正賽則在4月19日全面開打。即便唐西奇與里夫斯擁有驚人的恢復力，最快也需要3週的康復時間，也就是大約在4月26日左右才有機會重返球場，屆時季後賽首輪極有可能已經接近尾聲。這項噩耗也讓美國媒體《Legion Hoops》直言，高齡41歲的詹姆斯將被迫單核帶隊征戰季後賽。本季詹姆斯場均上場33.4分鐘，能繳出20.6分與6籃板及6.9助攻與1.1抄截及0.6阻攻的數據，投籃命中率維持在51.1％，三分命中率則為31.3％，雖然整體數據略有下滑，但他依舊是球隊無可取代的絕對領袖。面對湖人隊殘酷的傷兵潮，詹姆斯接下來將只能帶著中鋒艾頓（Deandre Ayton）與愛子布朗尼（Bronny James）以及拉拉維亞（Jake LaRavia）等球員孤軍奮戰。對此Yahoo Sports幽默地調侃，美國職籃（NBA）的編劇們似乎為球迷創作出了有史以來最傳奇的故事劇本之一，讓湖人隊的季後賽成為了詹姆斯與布朗尼這對父子同台對抗強敵的最佳舞台。隊媒《Lakers Daily》更進一步指出，除唐西奇與里夫斯之外，史馬特（Marcus Smart）也預計缺席接下來對陣達拉斯獨行俠隊比賽，詹姆斯今年的季後賽處境，宛如時光倒流般回到了2018年那段單核對抗宇宙勇士隊的史詩級悲壯歲月。