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金州勇士隊近期因當家球星柯瑞（Stephen Curry）即將復出而士氣大振。除了場上的回歸，球迷最關心的莫過於這名傳奇射手的退役時程。老戰友格林（Draymond Green）日前接受專訪時，首度揭露了他與柯瑞私下對於職業生涯終點的討論，直言兩人談話時有透露「大約在2、3個夏天」，並對總教練科爾（Steve Kerr）與新隊友波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）下賽季的去留表達了樂觀看法。格林在接受勇士資深記者川上（Tim Kawakami）採訪時指出，他與柯瑞討論退役的方式並非算「年分」，而是算「夏天」。格林感性表示：「我們聊的是：『我還願意為籃球犧牲多少個夏天？』為了備戰賽季，我們必須少陪孩子、投入所有精力。上一次聊到這件事，我們兩人都覺得，大概還剩兩到三個夏天。」這意味著這對金州黃金拍檔，極大機率會在未來2至3年內共同進退。格林強調，他不希望職業生涯落幕時鬧得難看，而是希望能以最體面的方式，與這支共同建立的王朝球隊畫下圓滿句點。針對總教練科爾尚未提前續約的疑慮，格林顯得信心十足。他直言：「我們不想為除了他以外的任何人打球。這支球隊是我們與科爾從零開始一起建立的。」格林認為科爾之所以未急於續約，是不想成為球團管理的束縛，「我們都知道他有選擇權，且理應留在這裡，我們想和他一起走完這段路。」即將與柯瑞合體出賽的中鋒波爾辛吉斯，也對兩人的搭檔充滿期待。雖然他表示「說不定柯瑞不喜歡和我打球」，兩人的化學反應也是要考量的因素。但也強調以兩人的比賽經驗，絕對能產生良好的化學反應。「他能吸引如此多的防守注意力，這會讓場上每個人都打得更輕鬆。」波爾辛吉斯表示，雖然培養默契需要時間，但他非常期待能從柯瑞的體系中受益，這也將成為他衡量休賽季去留的重要參考指標。為了最大化奪冠機會，格林透露理想的續約方案是放棄下賽季2770萬美元的球員選項，改簽一份總額更高但年薪較低的多年合約。此舉不僅能讓他獲得長期保障，更能為勇士騰出薪資空間去追求大牌球員。格林大讚老闆拉科布（Joe Lacob）「只想贏球」，只要能增加競爭力，球隊一定會再度出手。