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▲湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在主力球員帶傷情況下仍持續重用，引發球迷強烈不滿，調度決策成為湖人傷病風暴的輿論焦點。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人球迷的天徹底塌了。原先寄予厚望的爭冠三巨頭瞬間解體淪為一巨頭，老將詹姆斯(LeBron James)生涯第五冠的美夢，似乎在例行賽尾聲便提前化為泡影。對於所有關注紫金軍團的球迷來說，現在最不想看到的絕對是ESPN名記Shams的名字，因為他先後兩次爆料唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）受傷，猶如兩把利刃，徹底粉碎了湖人本季的爭冠希望。繼球隊第一得分主力唐西奇在對陣奧克拉荷馬雷霆的比賽中遭遇左腿筋二級拉傷、無限期休戰後，球隊二當家里夫斯也被證實遭遇左側腹斜肌二級拉傷，預計傷停4至6周，兩位絕對核心確定例行賽報銷，甚至連季後賽次輪都未必能趕上。本季唐西奇場均狂轟33.5分暫居聯盟得分王，里夫斯則以場均23分扮演球隊第二把交椅，這對後場雙槍的轟然倒下，等同於對湖人本賽季宣判了死刑。面對如此慘烈的傷病潮，球迷的憤怒情緒也隨之沸騰，各大社群平台上充斥著對總教練瑞迪克(JJ Redick)的討伐聲浪。許多心碎的網友留言：「現在看到Shams發文就害怕！瑞迪克到底在幹嘛？唐西奇上半場就已經明顯不適了，教練團還死操主力，這兩人的受傷瑞迪克必須負全責，真的該直接下課！」在球隊已穩居西區前三、僅剩5場例行賽的情況下，教練團未能妥善保護球員的調度，確實令人匪夷所思。目前湖人以50勝27敗的戰績暫居西區第三，但這份優勢已經岌岌可危。他們僅領先第四名的丹佛金塊0.5場勝差，領先第五名的休士頓火箭也只有1.5場。湖人接下來將迎來一段地獄級賽程，對手分別是達拉斯獨行俠、奧克拉荷馬雷霆、金州勇士、鳳凰城太陽以及猶他爵士。在失去唐西奇與里夫斯的情況下，要在這些強敵手中守住排名，難度堪比登天，最終被金塊、火箭與明尼蘇達灰狼超車幾乎是可預見的結局。本賽季的詹姆斯雖然仍能繳出20.6分6籃板6.9助攻的優異數據，但不可否認的是，歲月的痕跡已讓他無法像過去那樣全場飛奔。他本季明顯傾向退居二線，將大量球權過渡給兩位年輕後場，然而命運卻開了一個大玩笑，如今詹姆斯被迫再次化身「孤勇者」，必須以41歲的高齡單核帶隊前進。若詹姆斯無法切換回「全力詹」模式創造奇蹟，湖人恐怕難逃季後賽首輪便打包出局的命運。湖人傷病風暴不僅摧毀了爭冠路，更可能重創里夫斯個人的職涯發展。此前外界盛傳湖人管理層有意在休賽季為里夫斯奉上一紙5年2.4億美元的超級頂薪合約。不過，本賽季他已不只一次遭遇嚴重傷病，這次的腹斜肌撕裂更讓他的「玻璃人」體質疑慮徹底浮上檯面。在職業運動的殘酷世界裡，球星不只需要具備頂尖的得分能力，更需要擁有超長的續航力與健康狀態，而身旁的詹姆斯正是這方面最好的典範。里夫斯這次的受傷，勢必會讓湖人高層重新評估他的真實價值，這份天價合約最終極有可能落得雞飛蛋打的下場。